Attendu au tournant, Epic Games a réussi à bien équilibrer le mode temporaire Endgame de Fortnite. Efficace et drôle.

Vous êtes plutôt Thanos ou Iron Man ? Dans le nouveau mode temporaire de Fortnite, vous pourrez incarner les deux. Le studio Epic Games a lancé, ce 25 avril 2019, le très attendu mode Endgame, fruit d’un partenariat ambitieux avec Marvel.

Cette fois-ci, Epic n’a pas commis la même erreur qu’en mai dernier, où un avatar surpuissant de Thanos avait été ajouté dans le mode classique, ce qui tronquait très largement toutes les parties : quiconque mettait la main sur le gant d’infinité devenait quasiment invincible.

Le studio américain a donc choisi une solution moins contraignante — notamment pour les joueurs et joueuses pro qui sont en pleine coupe du monde de Fortnite — : créer un mode de toutes pièces, entièrement dédié à l’univers Marvel. Après l’avoir testé quelques heures à la rédaction de Numerama, nous avons constaté que l’initiative est globalement réussie. Le mode est à la fois fun et efficace, tout en ne dénaturant pas l’esprit de Fortnite. Un numéro d’équilibriste.

Deux équipes de 20 joueurs

Le premier bon point du mode Endgame réside dans l’attribution des équipes. On aurait pu craindre qu’il ne s’agirait que d’une version améliorée du mode « Save the world », où les joueurs collaborent contre des monstres générés automatiquement par le jeu. Il n’en n’est rien. Ici, chaque joueur se voit attribuer une équipe en début de partie : celle de Thanos, ou celle des Avengers. Deux escadrons de 20 joueurs maximum s’affrontent.

Dans celle de Thanos , vous êtes un des 20 Chitauris, les sbires de Thanos, chargés de recouvrer les 6 pierres d’infinité qui tombent à intervalles réguliers sur l’île. Le premier joueur à trouver la première pierre devient Thanos, avec des super pouvoirs en plus (rayons laser, immenses sauts, coups de poings mortels).

Dans celle des Vengeurs, vous être un joueur classique (avec le skin de votre choix), qui dispose au début de la partie d'une carte au trésor. Celle-ci vous permet de trouver un coffre sur la map (chacun en a un), qui contient l'une des quatre armes suivantes : le marteau de Thor, l'arc de Hawkeye, le bouclier de Captain America, les turbo-répulseurs d'Iron Man. Il est possible de cumuler plusieurs super-armes. Celles-ci ont tous des spécificités, mais elles donnent globalement la possibilité de s'élever très haut et de viser plus facilement les ennemis avec des munitions infinies.

Le camp du bien contre le… camp du moins bien

D’un côté, l’objectif est de sauver l’univers du grand méchant Thanos. De l’autre, il s’agit plutôt de « restaurer l’équilibre », nous dit-on. En effet, dans Avengers : Infinity War et Endgame, Thanos a pour objectif de faire disparaître (en un claquement de doigt) la moitié de la population vivante de la galaxie.

Pour éviter que la partie ne se termine trop vite, Epic Games a reproduit le même principe que dans le mode Foire d’Empoigne : si on se fait tuer, on revient à la vie. Ce n’est qu’à un certain moment que tout le monde devient vulnérable et qu’il n’y a plus de résurrection :

Si les Chitauris ont récolté les 6 pierres d’infinité (auquel cas, les Vengeurs deviennent visibles sur la carte sous forme de petits points rouges)

Si les Vengeurs ont tué 100 Chitauris (les Chitauris deviennent alors visibles sur la carte sous forme de petits points rouges)

Le fun avant tout

Le pari d’Epic Games était risqué. Il fallait réussir à équilibrer assez les deux équipes pour qu’aucune ne soit avantagée, mais aussi pour que les joueurs et joueuses n’aient pas toutes envie d’être dans la même équipe.

Or, s’il est bien sûr très drôle de découvrir les super pouvoir liés aux quatre armes des Avengers, on prend également beaucoup de plaisir à incarner le « camp du mal » ; il faut à la fois aller récupérer les pierres, mais il y a aussi le petit frisson de départ où l’on espère pouvoir devenir le grand Thanos — la rédaction a réussi à l’incarner 2 secondes avant de se faire tuer par des répulseurs affutés.

Aussi, les armes des Chitauris sont assez jouissives à utiliser : un laser précis aux munitions infinies et une plus grosse arme qui tire des sortes de bombes mortelles. Aux munitions illimitées également. Bonus : on gagne en compétences à mesure que l’équipe trouve les pierres :

Pierre de la réalité (rouge) = PV et boucliers triplés (de 1000 à 2000)

Pierre de l’âme (orange) = Sangsue activée (ne génère que du bouclier pour Thanos)

Pierre de l’esprit (jaune) = hauteur des sauts doublée

Pierre de l’espace (bleue) = taille de la zone d’effet à l’atterrissage triplée, dégâts x6

Pierre du temps (verte) = chaque coup repousse fortement la cible, dégâts x3

Pierre du pouvoir (violette) = dégâts du laser x6

Cette sorte de Foire d’Empoigne version Marvel a donc tout pour nous amuser pendant des heures. D’ailleurs, on y retourne.

