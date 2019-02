Apex Legends est un nouveau jeu qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui en ce moment. Suivant la pression d'amis ou de la hype, vous vous laisserez peut-être tenter. Voici 5 choses à savoir pour éviter de vous faire envoyer six pieds sous terre trop vite.

Apex Legends est le nouveau Battle Royale qui déchaîne les foules. Sortie sans prévenir le 5 février 2019, la nouvelle production d’Electronic Arts a même réussi à faire de l’ombre au roi Fortnite avec une audience impressionnante sur Twitch. Pour ceux qui auraient esquivé toutes les infos à son propos, voici les bases :

60 joueurs s’affrontent en équipe de trois (seul mode de jeu disponible pour l’instant) sur une île. Ils doivent récupérer des armes sur place pour se défendre et être les derniers survivants.

Le joueur ou la joueuse doit choisir entre 8 personnages au début de la partie, chacun avec ses capacités propres. 6 sont accessibles dès le début, 2 doivent être débloqués après plusieurs parties ou achetés.

La partie se joue en vue FPS (First Person Shooter), donc à travers les yeux du personnage. Il n’est pas possible de changer de vision.

Alors, l’aventure vous tente ? Pour éviter les pénibles bourdes des premières parties, voilà 5 choses que vous devriez savoir sur Apex Legends avant de commencer.

Trouver le personnage qui vous correspond

Si Apex Legends est un Battle Royale, on sent l’influence d’un Overwatch dans son système de personnages, où chaque « légende » est unique en son genre. Qu’un joueur soit néophyte ou adepte, qu’il préfère se faire discret ou foncer dans la tas, il y en a pour tout le monde.

Voici donc une description de chacun des 8 personnages afin de trouver ceux qui vous correspondent le mieux :

Gibraltar est décrit par le jeu comme une « forteresse blindée » et il n’y a pas de meilleure description pour lui. Ses aptitudes lui permettent de créer des boucliers et des dômes de protection, mais cela a un coût : il se déplace plus lentement que ses camarades. Gibraltar est un très bon personnage pour les débutants car il n’est pas facile à tuer et permet de s’habituer au système de jeu d’Apex Legends. Les plus expérimentés sauront tirer le meilleur de ses boucliers et de sa puissance défensive.

rentre dans la case « médic » (ou healer). Ni le personnage le plus rapide, ni le plus résistant, son intérêt vient de sa capacité à soigner ses coéquipiers. Il est très difficile de gagner seul, alors mieux vaut prendre soin de ses compagnons. Qu’ils soient à terre ou encore apte au combat, Lifeline peut les aider. Les capacités régénératrices de ce personnage sont simples à utiliser, ce qui en fait un bon choix pour un débutant ou un joueur comptant sur ses compagnons. Attention à ne pas se faire cribler de balles en allant aider ses camarades. Bangalore représente le personnage du soldat par excellence, du genre qu’on trouve dans Call of Duty ou Battlefield. Ses caractéristiques correspondent : grenade fumigène et déplacements rapides au programme. Une « légende » qui offre un bon équilibre entre vitesse et résistance. Là encore, les nouveaux y trouveront leur compte, tout comme les habitués des FPS « classiques ».

Pathfinder est un personnage qui porte bien son nom. Le « chercheur de chemin » peut se déplacer comme aucun autre. Il est capable d’utiliser un grappin pour rejoindre en un instant n’importe quelle zone, voire une tyrolienne permettant de se déplacer sur de longues distances. Ces possibilités font de lui une des « légendes » les plus agiles, mais mieux vaut apprendre à connaitre la carte avant de le jouer pour le maîtriser au mieux. Idéal pour les joueurs adeptes des personnages ultra-maniables.

est un chasseur, ce qui s’avère très utile vu la taille de la carte d’Apex Legends. Toutes ses capacités lui permettent de repérer plus facilement les ennemis, que ce soit grâce aux traces qu’ils laissent ou en les voyant à travers les murs. Une aide appréciable pour n’importe quel joueur, mais qui prend tout son sens dans une équipe. Une fois que le jeu est bien pris en main et que l’on sait communiquer avec ses partenaires à la perfection, Bloodhound devient un choix idéal. Wraith est le personnage rapide et agile par excellence. Sa place n’est pas dans une guerre de tranchées, mais dans le déplacement constant. Ses capacités visent à lui éviter le combat frontal, surtout grâce à une voix qui l’avertit d’un danger imminent. Avec la possibilité de créer des portails l’amenant d’un endroit à un autre instantanément ou de se déplacer sans subir de dégâts, elle possède des avantages indéniables. Elle reste cependant difficile à manier et ses pouvoirs ne trouveront de véritable utilité qu’après un bon entrainement. Mieux vaut la jouer une fois les bases du jeu bien en main, pour les joueurs avides de rapidité et de discrétion.

Les deux personnages suivants sont particuliers, car ils ne sont pas disponibles immédiatement. À moins de mettre la main au portefeuille pour les récupérer, vous devrez déjà avoir une petite expérience du jeu avant de pouvoir les débloquer.

Caustic n’est pas du genre à chercher le combat direct, mais plutôt à piéger ses adversaires. Ses capacités tournent autour d’un gaz toxique qui peut s’étendre sur une large zone. Bien utiliser le personnage est un véritable challenge, puisque le gaz en question affecte aussi bien les amis que les ennemis. Les tacticiens l’apprécieront particulièrement, avec ses grenades qui infligent des dégâts tout en faisant perdre la visibilité du terrain aux autres personnages.

Bien comprendre les 3 compétences

La différence majeure entre les « légendes », ce sont évidemment leurs capacités spéciales. Il en existe trois : une « passive » (qui ne demande pas d’activation), une « tactique » (qui doit être activée et se recharge après quelques secondes) et enfin une « ultime » (très puissante, mais rarement disponible).

Certaines sont très simples à comprendre, comme le lance-fumigène de Bangalore qui est simplement en une grenade fumigène. D’autres se révèlent un peu plus difficile à utiliser ou nécessitent quelques petites précisions supplémentaires.

Faille dimensionnelle (Wraith, Ultime) : La capacité ultime de Wraith consiste à créer deux portails permettant de se rendre automatiquement d’un point à l’autre. Pour utiliser cette compétence, il faut d’abord l’activer à l’endroit où vous voulez créer le premier portail, puis vous rendre à pieds là où vous souhaitez installer le second. En agissant trop rapidement, vous vous retrouverez avec deux portails côtes à côtes, et donc complètements inutiles. Pensez également au fait qu’alliés comme ennemis peuvent les emprunter.

On fait ici une mention spéciale à Tonnerre Grondant (Bangalore, Ultime), Pilonnage défensif (Gibraltar, ultime), ainsi qu’à Piège à gaz Nox et Grenade à gaz Nox (Caustic, Tactique et Ultime). Ces capacités sont destinées à provoquer des dégâts à vos adversaires sur une large zone, mais vos compagnons y sont aussi sensible. Pensez donc bien à les prendre en compte.

Comment se déplacer efficacement

Bien connaître la carte est un avantage dans n’importe quel Battle Royale, mais Apex Legends offre des systèmes de déplacements bien particuliers. On trouve d’abord les tyroliennes présentent un peu partout sur l’île. Celles-ci permettent de se déplacer plus facilement d’un lieu à l’autre, et elles peuvent être empruntées aussi bien vers le bas que vers le haut. Elles sont tout de même assez lentes, et il existe un risque non-négligeable qu’une autre équipe vous prenne pour cible. Il est donc important d’apprendre à tirer depuis ces appareils, mais aussi de savoir se laisser tomber puisqu’il n’y a pas de dégât de chute.

L’autre type déplacement important est la glissade. En vous accroupissant, votre personnage dévalera les pentes avec beaucoup de vitesse. Le concept est expliqué dans le tutoriel, mais celui-ci ne souligne pas son importance cruciale pour s’imposer dans le jeu. Une bonne partie de l’environnement est adapté à la glissade, ce qui permet de bouger très vite d’un point à l’autre, surprendre ses adversaires ou de prendre l’avantage en plein combat.

Savoir communiquer sans parler

Les parties d’Apex Legends se jouent obligatoirement en groupe de 3. et communiquer par la voix n’est pas toujours facile si vous ne jouez pas avec un groupe d’amis. De la différence de langue à la simple absence de micro, les problèmes peuvent être nombreux. Heureusement, Apex Legends est doté d’un système de communication visuel très efficace.

Le tutoriel passe rapidement sur les commandes permettant d’indiquer certaines informations à ses coéquipiers. Faites-y bien attention et retenez-les. Un clic sur la molette de la souris permet d’indiquer la présence d’un objet à ses coéquipiers (ainsi que son niveau) ou une direction à prendre. Deux clics indiquent une présence ennemie à l’endroit où vous pointerez votre souris. Le concept est simple, mais on a vite fait de s’emmêler les pinceaux ou de passer à côté de cette fonctionnalité. Pour le bien de votre partie et de vos coéquipiers, mieux vaut y penser.

Connaître les objets utiles en un coup d’œil

Le loot (c’est à dire les objets ramassés) est un des éléments les plus importants de n’importe quel Battle Royale. Sa récupération est au cœur du système de ce genre de jeu, il vaut donc mieux bien le connaitre pour être efficace. Voici quelques informations bien utiles concernant les objets et leur récupération dans Apex Legends :

Contrairement à Fortnite, les armes n’ont pas de niveau. Par contre, les autres objets (armure, bouclier, amélioration d’armes…) en ont. Plus ils sont rare, plus ils sont puissants. Dans l’ordre, on trouve : Commun (gris), inhabituel (vert), rare (bleu), épique (violet) et légendaire (doré).

Les objets légendaires ont les mêmes statistiques que les objets épiques, mais ils offrent des capacités spéciales, comme par exemple un temps réduit pour la recharge d’une compétence.

Le jeu vous indique directement si un objet est meilleur que celui que vous transportez sur le moment. Pas besoin de réfléchir : prenez-le !

La couleur des armes (indiquée en bas à droite de l’écran) correspond à celle des diverses munitions (légères, lourdes…). Vous saurez donc directement si elles sont compatibles.

Un logo rouge indique les objets qui vous sont inutiles sur le moment, comme des munitions qui ne correspondent à aucune de vos armes par exemple.

Les améliorations d’armes s’installent automatiquement quand vous les sélectionnez.

Ces quelques conseils devraient vous aider à mieux vous y retrouver lors de vos premières parties d’Apex Legends. Cela dit, rien ne vaut l’expérience pour mieux cerner un jeu. Alors à vos armes, et rendez-vous dans l’arène !