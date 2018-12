MrDeadMoth, streamer australien à petite audience, s'est fait arrêté après avoir battu sa compagne en direct sur Twitch, alors qu'il jouait à Fortnite. L'extrait de la dispute, diffusé en masse sur Twitter, a mené à son arrestation dans la soirée.

Un Australien de 26 ans a frappé sa compagne alors qu’il streamait sa partie de Fortnite sur Twitch. Le geste, seulement audible car hors caméra, s’accompagne de cris de dispute, et de pleurs des enfants. Cet extrait de son stream est devenu viral sur Twitter, le dimanche 9 décembre. D’après les journalistes locaux, l’homme, qui joue derrière le pseudo MrDeadMoth, a été arrêté par la police pour violence domestique.

NSW Police Media minutes ago : MrDeadMoth/Luke (26) has been charged for the assault of a Camden woman (21). Arrested 11:30pm in Oran Park ; charged with common assault. An apprehended violence order has been served. Bailed to appear in court on Thursday (13th). — lucy (@lucedwyer) December 10, 2018

Dimanche 9 décembre, un compte Twitter, RevvOCE, partage deux extraits du stream de MrDeadMoth. On y voit l’homme répondre à sa compagne « Tu peux arrêter ? J’ai dis que j’aurais bientôt fini », dit-il, avant de lancer son clavier et d’aller la frapper hors caméra. « Ne me frappe pas au visage. Vous avez entendu ça tout le monde ? Il m’a frappé au visage ! », s’écrit-elle, toujours hors champ, alors qu’on entend des pleurs d’enfants.

La dispute continue avec plus de cris, de la part des deux adultes — la femme rappelle qu’elle est enceinte — mais aussi des pleurs des deux enfants de 3 ans et 20 mois. Le stream s’arrête sur la mort du personnage Fortnite de MrDeadMoth.

Du buzz Twitter à l’arrestation

Très rapidement, le clip devient viral, alors qu’il est notamment partagé par un joueur du FaZeClan et un autre d’OpTicGaming. Un utilisateur de Twitter, Cylints, qui se décrit comme expert en cybersécurité, affirme aider la police à arrêter l’homme violent et publie régulièrement sur la situation. MrDeadMoth se fait arrêter à 23h30.

For those asking, nothing done during my help to get this man arrested was illegal it was all legal work. Goodnight guys 🤑 — ً (@Cylints) December 10, 2018

Dans un courriel à Mashable, la police locale rassure : « Même si elle n’était pas sérieusement blessée, la femme était secouée par l’incident. » Son (ex-)compagnon de 26 ans sera jugé le 13 décembre. En attendant, son compte Twitter et son compte Twitch ont été supprimés (ou renommés) et seule sa chaîne Youtube n’a pas disparu.

