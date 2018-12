Le premier trailer du quatrième volet des Avengers a été mis en ligne par Marvel ce 7 décembre 2018. Nous avons décortiqué la bande-annonce pour vous.

Cela fait des mois que les fans de l’univers Marvel attendaient cette bande-annonce. C’est finalement le 7 décembre 2018 que les studios ont mis en ligne ce premier trailer de plus de 2 minutes qui annonce l’arrivée d’Avengers 4, intitulé Avengers Endgame.

Dans les grandes lignes, on y voit les survivants de l’attaque de Thanos, le grand vilain d’Avengers : Infinity War, qui est arrivé à ses fins en faisant disparaître 50 % des êtres vivants de la galaxie en un claquement de doigts.

On retrouve donc Tony Stark, Captain American, Thor, la Veuve Noire ou encore Hulk qui tentent de trouver une solution pour sauver tous leurs amis disparus.

Si la bande-annonce ne montre pas grand chose, les fans que nous sommes avons repéré quelques détails qui ont leur importance. Voici ce que nous avons remarqué.

1. Ant-Man n’est plus coincé dans un univers miniature

C’est une des principales révélations de cette bande-annonce : Scott Lang aura bien un rôle important dans ce quatrième volet des Avengers, bien qu’en grande difficulté à la fin du film Ant-Man et la Guêpe, sorti cet été en salles. À la fin de ce blockbuster rafraîchissant, le héros se retrouvait seul dans un univers plus petit que le microscopique, baptisé quantum realm, tandis que ses alliés disparaissaient, rayés de la carte par le pouvoir de Thanos. Il semblait alors qu’il allait rester coincé à l’intérieur de ce « néant » à tout jamais.

Avec ces nouvelles images, on apprend que Scott est bien sorti, et est allé chercher Captain America avec le même van qui contient la machine lui permettant de s’enfoncer dans cet univers infiniment petit, qui crée de ce fait un espace-temps parallèle proche du néant — et pourrait bien être d’un grand secours pour battre Thanos.

2. Hawkeye devient Ronin

La transformation de Hawkeye semble bel est bien achevée. La bande-annonce met l’accent sur Clint Barton (Jeremy Renner) qui n’est plus Œil-de-faucon mais prend l’identité de Ronin, comme l’avaient laissé penser plusieurs photos fuitées. Ronin est non seulement doué au tir à l’arc mais manie aussi très bien les dagues et les nunchaku.

Dans les comics, Ronin est un anti-héros, en furie après le meurtre de sa famille. Dans les films, il apparaît être allé chercher des réponses en Chine.

3. Le costume de Thanos sur un épouvantail est un incontournable de l’univers Marvel

Thanos qui marche dans un champ, appuyé contre un bout de bois, libéré de son lourd costume de guerre, est une image culte pour les fans de Marvel. Dans quelques scènes de la bande-annonce, on voit notamment son armure devenue « épouvantail », comme si elle n’allait plus jamais servir, ainsi que sa main qui passe doucement dans des épis de blé.

L’image est symbolique de l’état d’esprit de Thanos qui, après avoir atteint son objectif aux motivations écologiques douteuses, revient à des choses simples. Maintenant que la moitié de l’univers a disparu, le grand vilain a l’impression d’avoir accompli son devoir en sauvegardant les ressources naturelles de l’épuisement. Dans les comics, on observe une scène similaire : Thanos est en train de labourer un champ, libéré de toute armure.

4. Captain America n’a plus de barbe

Ok, ce n’est pas vraiment crucial, mais cela change par apport au troisième volet d’Avengers, où Steve Rogers était apparu avec un look très « bûcheron ». Nous aussi, ça nous attriste.