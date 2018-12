CS:GO se fait contaminer à son tour par la mode des Battle Royale avec Danger Zone, annoncé en même temps que le passage du jeu en free-to play. Mais au moins, le FPS semble vouloir garder l'identité de son gameplay.

Gratuit et avec un mode Battle Royale. Nous ne parlons pas ici de Fortnite, mais bien de Counter Strike : Global Offensive. Le jeu de Valve a cédé à la tendance lancée en 2017, avec l’annonce le 6 décembre 2018 d’un mode de jeu Battle Royale à 16 ou 18 joueurs, nommé Danger Zone.

CS:GO is now FREE TO PLAY !

Introducing Danger Zone – a fast-paced battle royale game mode built on CS:GO’s tactical gameplay where players use their wits, skill, and resources to fight to the finish. Play solo or work together as a squad of two or three !https://t.co/MI7NpPh7XV pic.twitter.com/XCOanWH47c

