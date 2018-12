Epic Games a lancé « Le Bloc », une sorte de piédestal où les meilleures créations des joueurs de Fortnite seront exposées directement dans le jeu.

Epic Games a eu une idée de génie pour motiver un maximum de joueurs et joueuses à adopter son nouveau mode de jeu créatif dans Fortnite : les meilleures créations seront tout simplement incorporées directement dans le jeu Battle Royale, sur une plateforme nommée Le Bloc, présentée ce 6 décembre au soir.

La saison 7 du jeu de survie et de construction vient de débuter, ce 6 décembre. Elle a été accompagnée de nombreuses nouveautés, comme cette avalanche de neige qui s’est répandue sur une partie de la carte de l’île.

Mais Epic Games a également lancé son Creative Mode, un mode de jeu spécifique où les joueurs peuvent à créer eux-même tous les éléments qu’ils veulent ajouter sur leur île personnalisée : constructions, armes, coffres, etc.

Pour les pousser à se dépasser, Epic Games a lancé une sorte de concours géant : les meilleures inventions du mode Créatif seront intégrées à la carte de l’île du mode Battle Royale, le plus populaire du jeu.

Pour se faire, la zone baptisée Risky Reels (au nord-est) a été temporairement rasée pour laisser place à « The Block », un énorme parterre de béton. Pour l’instant, il est vide. Mais il accueillera bientôt les « sculptures » des gamers.

Epic Games précise tout de même qu’il faudra respecter quelques règles pour être sûrs de pouvoir être sélectionnés :

Taking over Risky Reels is 'The Block' !

We'll feature the best creations built in #FortniteCreative with everyone in Battle Royale.

Submit your creations using #FortniteBlockParty and read our blog for more info : https://t.co/z7qC2zP1C0 pic.twitter.com/0evtvJuTd5

— Fortnite (@FortniteGame) December 7, 2018