Maxime Claudel - il y a 32 minutes Pop culture

Au cours des The Game Awards 2018, Ubisoft a annoncé Far Cry New Dawn, un stand-alone de Far Cry 5.

Vous reprendrez bien un peu de Far Cry 5 ? Durant la cérémonie des The Game Awards 2018 organisée dans la nuit de jeudi à vendredi 7 décembre, Ubisoft a annoncé Far Cry New Dawn, un stand-alone de son immense succès 2018.

Far Cry New Dawn se déroulera plusieurs années après les événements de Far Cry 5 et reprendra le comté fictif de Hope County, qui a survécu à une catastrophe nucléaire. Alors que l’on pourrait s’attendre à une ambiance dépressive, le jeu, attendu pour le 15 février 2019 sur PS4, Xbox One et PC, sera étonnamment coloré.

La même formule

À en juger par les premières images fournies par Ubisoft, les fans ne devraient pas être trop dépaysés en jouant à Far Cry New Dawn. En effet, il ne trahira pas cette tradition de la licence, qui a pris l’habitude de mettre en scène des méchants hauts en couleurs, ici les jumelles Mickey et Lou. Elles mènent un groupe de pilleurs nomades qui veulent profiter de la situation pour récupérer un maximum de ressources.

À en croire les quelques informations partagées sur le PlayStation Blog le 7 décembre 2018, le gameplay de Far Cry New Dawn s’articulera surtout autour de la nécessité de bâtir des défenses pour se protéger de l’ennemi. Dans son QG, on pourra créer des armes et des véhicules ou encore recruter des survivants. ll sera par ailleurs question d’expéditions, qui seront différentes à chaque sortie. On demande à voir.

Crédit photo de la une : Ubisoft Signaler une erreur dans le texte