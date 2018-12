Le rappeur 2 Milly attaque Epic Games en justice. Il accuse le développeur du jeu vidéo Fortnite d'avoir volé une danse qu'il avait inventée.

Le rappeur 2 Milly a déposé une plainte contre le studio de développement Epic Games. Il accuse ce dernier d’avoir violé ses droits d’auteurs en copiant un pas de danse qu’il a inventé, et en l’incluant dans le jeu vidéo Fortnite, a indiqué Variety le mercredi 5 décembre.

Dans le jeu, les personnages peuvent effectuer des emotes (danses) pour témoigner de leur joie, ou narguer un.e adversaire. En juillet dernier, Epic Games a ajouté une danse appelée « Swipe It ». Elle est inspirée d’une vidéo de l’artiste 2 Milly, publiée en 2014.

Ce dernier a déposé plainte mercredi 4 décembre en Californie. Il explique que non seulement sa danse a été copiée sans son accord, mais qu’il ne touche aucune rémunération dessus. Pourtant, les joueurs de Fortnite doivent payer pour la débloquer, entre 2 et 8 euros.

Ce n’est pas la première fois qu’Epic Games doit faire face à de telles accusations. Mi-novembre, l’acteur Donald Faison expliquait dans lors d’une convention que l’une des danses les plus populaires de Fortnite était copiée sur un mouvement qu’il avait inventé dans la série Scrubs. Il disait également ne pas avoir reçu d’argent. Le créateur de Scrubs avait expliqué avoir cédé les droits gratuitement.

Le rappeur BlocBoy JB avait également témoigné sur Twitter en septembre à propos de son pas de danse « shoot », repris dans le jeu. Un mouvement aperçu dans le clip Drop it like it’s hot de Snoop Dogg a subi le même sort.

Le point commun entre tous les artistes concernés, est le fait qu’ils soient des artistes noirs. Chance The Rapper (entre autres) s’est exprimé sur le sujet sur Twitter. « Fortnite devrait au moins mettre les chansons de rap derrière les danses qui leur permettent de se faire tellement d’argent, a-t-il dit. Des artistes noirs ont créé et popularisé ces danses, mais ne les ont jamais monétisées. Imaginez, si l’argent que les gens dépensent pour ces danses pouvait être partagé avec les artistes qui les ont créés… »

Fortnite should put the actual rap songs behind the dances that make so much money as Emotes. Black creatives created and popularized these dances but never monetized them. Imagine the money people are spending on these Emotes being shared with the artists that made them

— Chance The Rapper (@chancetherapper) July 13, 2018