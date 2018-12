Youtube fait comme à son habitude son bilan de fin d'année. C'est l'occasion pour la plateforme de publier le classement des vidéos les plus vues de 2018.

À chaque fin d’année, Youtube prend du recul pour mettre en valeur les vidéos qui ont marqué son année. En France, le classement des vidéos de musique est une fois de plus monopolisé par la scène rap et R’n’B, alors que le reggaeton domine la scène mondiale. Dans le classement « hors-musique », on retrouve les grosses pointures du Youtube français : Squeezie, Cyprien, Norman, McFly & Carlito, mais aussi deux femmes, Natoo et Andy.

Musique — Top 10 des vidéos les plus populaires en France en 2018

Encore une fois, les musiques françaises les plus populaires de Youtube penchent très fortement vers le R’n’B’ et l’afrotrap. Des musiques écoutées en boucle par les utilisateurs, aussi bien en journée qu’en soirée. Les 5 premières vidéos dépassent les 100 millions de vues, et ces 10 vidéos cumulent 1,3 milliards de vues.

En première place, on retrouve Lartiste, qui signe le titre Mafiosa avec l’artiste brésilienne Caroliina.

1. Mafiosa – Lartiste feat Caroliina

2. Djadja – Aya Nakamura

3. Va Bene (b.o. taxi 5) – L’algerino

4. La Même – Maitre Gims feat Vianney

5. Bob Marley – Djaju

6. Désaccordé – Vald

7. Bella Ciao – Naestro feat. Maitre Gims, Vitaa, Dadju & Slimane

8. Diabari – Kaaris

9. À l’Ammoniaque – PNL

10. Ramenez la Coupe à la Maison – Vegedream

(Hors musique) – Top 10 des vidéos les plus populaires en France en 2018

Ironiquement, ce classement des vidéos non musicales les plus vues contient 3 vidéos de musiques. C’est le cas de la vidéo la plus vue, un clash de rap entre personnages de Dragon Ball, imaginé par les frère du Rire Jaunes. Et contrairement au top 10 monde, le top 10 français ne contient que des vidéos écrites et réalisés par des vidéastes bien installés sur la plateforme.

L’année 2018 aura été marquée par l’omniprésence de Mcfly & Carlito et Squeezie dans les tendances, et un nombre accru de collaboration entre vidéastes. Mais les plus anciens comme Norman, Cyprien ou Natoo, peuvent toujours compter sur leurs importantes communautés pour faire des vues et figurer au classement.

1. Dragon Ball – Le son des enfers ! – Le Rire Jaune

2. L’invention du corps humain – Cyprien

3. Dans la tête des chats – Norman

4. La chanson de la joie (défi YouTube warrior 2 perdu re-upload) – Mcfly & Carlito

5. Freestyle de potes – Squeezie feat. Seb & Maxenss

6. On regarde les 1ères vidéos de la chaîne – Bigorneaux & Coquillages

7. Les Anges de la TV réalité – Le monde à l’envers

8. La Notice – Prendre l’avion – Woop

9. Un corps de rêve en 30min ! ! ! – Natoo

10. Le musée des ex – Andy