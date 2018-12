Premier classique de Disney à sortir en Blu-ray UHD, Le Roi Lion sort son plus beau pelage en attendant le remake en 2019.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

On a à peu près tous vu Le Roi Lion (si non, vous n’avez aucune excuse). Mais Disney a quand même eu envie de lui consacrer une nouvelle édition Blu-ray UHD qui attise la curiosité.

En effet, il s’agit du premier classique Disney à bénéficier d’une sortie sur le meilleur support physique disponible à l’heure actuelle. De quoi (re)découvrir Simba, Mufasa, Scar et les autres avec un visage plus beau que dans la mémoire collective.

Film LE FILM

Doit-on vraiment présenter Le Roi Lion ? Considérée, à juste titre, comme l’un des meilleurs films réalisés par Disney, l’aventure de Simba a marqué des générations entières et ne vieillit pas d’un poil.

À la fois triste (la mort inoubliable de Mufasa) et drôle (les scènes avec Timon et Pumbaa), porté par une bande son vite devenue culte, Le Roi Lion est un incontournable du paysage cinématographique. Espérons que le remake de Jon Favreau ne vienne pas balayer tous ces souvenirs de la main.

Image L’IMAGE : 5/5

On avait hâte de voir ce que pourrait donner la savane africaine du Roi Lion en format UHD. Et on peut sans trop de mal affirmer que nous ne sommes pas déçus du voyage. Bien au contraire. Si on se souvient, avec joie, du Blu-ray 3D et de ses jolis effets de profondeur, que dire de l’apport du HDR ? Il permet de faire respirer la palette de couleurs et de nuancer toujours plus le rendu, en témoignent les nombreux aplats dans les cieux.

Le HDR redonne également de l’éclat aux levers et aux couchers de soleil, un spectacle plein de vie qui commence dès la séquence d’introduction. On garde aussi en mémoire la scène du banquet de Timon et Pumbaa, où les insectes qui s’apprêtent à être dégustés ressortent de l’écran. Du côté de la définition, des détails attirent le regard, bien qu’ils trahissent l’âge de certains coups de crayon (Le Roi Lion date de 1994, pour rappel). Néanmoins, il n’y a pas de quoi entacher la richesse colorimétrique et la belle texture qui se dégagent du pressage.

Son LE SON : 5/5

Du côté de la bande son, on peut regretter l’absence de piste Atmos pour la version française. Le format — inédit — est réservé à la langue de Shakespeare. Avec cette langue, on a droit à quelques effets 3D supplémentaires, qui ajoutent à l’ambiance (les chansons sont plus appuyées). Les canaux situés en hauteur sont sollicités comme il faut, par exemple quand les rapaces volent autour de Simba après la mort de Mufasa.

Bonne nouvelle : nul besoin d’augmenter le volume, comme c’est souvent le cas avec les productions Disney. Ici, la dynamique générale est préservée et on profite d’un rendu agréable et équilibré avec des dialogues élégamment mis en avant. On apprécie.

