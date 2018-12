Le co-fondateur de Microsoft a publié la liste des 5 livres qui l'ont inspiré en 2018. Si vous cherchez encore vos cadeaux de Noël, vous pourriez avoir envie de jeter un œil à cette sélection éclectique.

Y a-t-il un sapin au pied duquel ne se trouve pas un livre à Noël ? Pour choisir cet inévitable cadeau du réveillon, vous pourriez vous inspirer de la liste des ouvrages que Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, vient de choisir comme ses coups de cœur de l’année 2018.

Le 3 décembre, Bill Gates a publié sur son blog une liste des 5 livres qui l’ont accompagnés cette année. Même s’il assure ne pas avoir sélectionné ces titres dans l’optique d’en faire des cadeaux, il reconnait que sa liste est « éclectique » et qu’elle pourrait trouver sa place sous un arbre de Noël.

« D’un guide pratique sur la méditation à une plongée profonde sur les armes autonomes, en passant par un thriller sur la chute d’une entreprise prometteuse, il y en a pour tous les goûts », assure Bill Gates en ouverture de cette liste.

Une éducation Une éducation, Tara Westover

Publiées en juin, les mémoires de Tara Westover seront bientôt traduites dans une version en français disponible à partir du 9 janvier 2019. Dans son ouvrage Educated, l’autrice raconte qu’elle n’a pas eu d’acte de naissance et qu’elle n’a pas été en classe. À 16 ans, elle décide de relever le défi de faire seule son éducation. Dans ce récit de construction, Tara Westover raconte le parcours qui l’a amenée à obtenir un diplôme de l’université de Cambridge.

Army of None Army of None, Paul Scharre

Le deuxième ouvrage conseillé par Bill Gates a été rédigé par Paul Scharre, responsable du programme sur la technologie et la sécurité nationale au sein du Center for a New American Security (un groupe de réflexion qui s’intéresse aux questions de sécurité nationale). Dans Army of None, l’expert se penche sur les questions que posent les armes autonomes, comme la possibilité qu’elles puissent choisir de tuer ou laisser vivre un individu.

Bad Blood Bad Blood, John Carreyrou

Le journaliste franco-américain John Carreyrou a publié l’ouvrage qui raconte comment l’une de ses enquêtes, dévoilée en 2015 dans le Wall Street Journal, a révélé les incohérences de l’entreprise Theranos. Cette société assurait être capable de réaliser des tests sanguins à partir d’une petite goutte de sang, en obtenant des résultats rapides. Dans Bad Blood, l’auteur relate ses investigations sur la chute de cette startup de la Silicon Valley.

21 leçons sur le 21e siècle 21 leçons sur le 21e siècle, Yuval Noah Harari

L’historien Yuval Noah Harari a attendu la fin de l’année 2018 pour publier un nouvel ouvrage, après les célèbres Sapiens (où il explorait le passé) et Homo Deus (où il s’intéressait au futur). 21 leçons sur le 21e siècle s’intéresse aux enjeux politiques, sociaux, religieux ou environnementaux contemporains. L’auteur rappelle que les futures générations vivront les conséquences de nos choix présents.

Headspace Headspace, Andy Puddicombe

Bill Gates termine cette sélection d’ouvrages avec celui qui a apporté la notoriété à Andy Puddicombe, professeur de méditation en pleine conscience. Dans Headspace : Méditer pour transformer un quotidien survolté en espace de paix intérieur, l’Anglais donne des conseils inspirés par son expérience du bouddhisme et la gestion de sa plateforme de méditation guidée. L’entrepreneur tente de montrer comment chacun peut apprendre à combattre le stress ou se sentir mieux grâce à des exercices de respiration.