Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

P.A.U.L P.A.U.L

La chaîne de P.A.U.L est, comme son nom l’indique, une chaîne YouTube animée par un certain Paul. Le vidéaste a décidé de faire le grand saut en se lançant dans cette activité pour en faire son gagne-pain. Pour cela, il a décidé de s’intéresser dans chacune de ses vidéos à une personnalité particulière. Chacune a ainsi droit à un portrait, si elle a bien entendu eu un destin hors du commun.

Vous voulez quelques exemples ? La dernière en date est consacrée Howard Phillips Lovecraft, le célèbre écrivain américain passé maître dans l’épouvante. Mais citons aussi des vidéos sur Carrie Fisher, Kim Il-Sung, Sia, Billy the Kid ou encore Akira Toriyama. Paul ratisse large, mais cela permet de satisfaire un peu tout le monde. Vous verrez qu’il s’intéresse même à des personnages de fiction !

Simon Cogite Simon Cogite

Le souvenir de la philosophie au lycée est loin d’être uniforme d’une personne à l’autre. Certains ont été ravis de ces moments de réflexion, d’autres croient encore aux légendes urbaines qui affirment qu’il faut arriver drogué pendant un examen pour avoir une percée conceptuelle dans sa copie, ou qu’il suffit de rendre une copie quasi blanche quand l’intitulé de la question porte sur le courage.

La chaîne Simon Cogite va essayer de rappeler à celles et ceux qui ont des souvenirs contrariés qu’en fait, la philo, ce n’est pas si mal. Et de dire aux nouvelles générations comment il faut se préparer aux examens. Plusieurs vidéos didactiques sont ainsi en ligne, ainsi que d’autres contenus portant sur un thème particulier. L’avantage, c’est que ces vidéos ne durent pas quatre heures, comme les examens !

Clémence Pouletty Clémence Pouletty

Sur sa chaîne YouTube, Clémence Pouletty parle de culture. Elle raconte les films, les musiques, et surtout les livres, contemporains ou classiques, qu’elle a aimés dernièrement. On y croise Anticyclone, de Raphaël, Croquis d’une vie de bohème, les mémoires de Lesley Blanch, ou encore Les remèdes de l’amour, d’Ovide. La chaîne à deux ans d’âge, mais elle est active essentiellement depuis un an.

La petite particularité de cette chaîne, c’est qu’une vidéo = une œuvre, et que chaque vidéo ne dépasse pas les 2 minutes 30. C’est court, concis, drôle, le ton est enjoué, et on en sort toujours avec des envies d’achats. Vous êtes prévenus. Surtout que les fêtes de fin d’année approchent ! Si jamais vous voulez vous faire plaisir ou faire découvrir un livre ou un album à un proche…

Glamouze Glamouze

Sur les réseaux sociaux, le futile le dispute souvent au superficiel. La chaîne Glamouze a pris le parti de s’en moquer, avec, les chroniques ridicules de Camille et Allison. Ce qui est amusant, c’est qu’elles mettent en scène une vie de colocation où chacune affiche un profil, disons… très différent. L’une est enjouée, volontaire et organisée, l’autre est ténébreuse, paranoïaque et marginale.

Chacune présente à sa façon son quotidien : sa routine du matin, sa façon de faire un vlog, sa technique pour encaisser un after un peu trop arrosé. Camille et Allison font aussi des vidéos ensemble. Bref, c’est de la déconnade en permanence ; voyez les titres de quelques vidéos : Lookbook d’hiver pour cacher sa grossesse ! ! ! ; 30 jours sans shampoing ! ! ; ou bien Make-up POST MORTEM indispensable !

Doc Geraud Doc Geraud

Doc Geraud est un vidéaste sur YouTube. Mais surtout, dans la vie, il est « game designer » dans l’industrie vidéoludique. C’est lui qui imagine, documente et transmet à ses collègues les règles et les mécaniques pour tel ou tel jeu. Et en matière de transmission, l’intéressé a décidé d’aller plus loin en se lançant dans les vidéos : c’est l’occasion pour lui de présenter ce qu’il fait et de décortiquer certains jeux.

Depuis deux ans, l’intéressé propose sur sa chaîne différents formats : Game Anatomy est l’occasion pour lui de décortiquer un jeu et d’en tirer une leçon de game design ; Show Me Your Dev est un documentaire sur le développement d’un jeu dans l’une des écoles les plus importantes du secteur, l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques du Cnam.

Sachez qu’en novembre, nous vous avions suggéré de suivre les chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Doodle Chaos (synchronisation musicale), Stardust (espace), Deus Ex Silicium (électronique), Little Bun Bao (langue des signes), TamplierPainter (peinture). Si aucune ne vous plait, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de septembre et d’octobre. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !