Alors qu'on ne connaît toujours pas la date de la sortie de la prochaine saison de Black Mirror, des rumeurs circulent sur un épisode surprise, qui serait diffusé sur Netflix avant la fin de l'année 2018.

Sur Twitter, des rumeurs circulent autour de la sortie fin décembre d’un épisode surprise de la série Black Mirror. On vous explique pourquoi il ne faut pas nécessairement s’y fier — et pourquoi on a aussi quand même un peu le droit d’y rêver.

Tout a commencé par un tweet, posté sur le compte officiel francophone de Netflix ce 28 novembre. Dessus, la liste des sorties du mois de décembre. Sur la dernière ligne, uniquement des points d’interrogations, qui laissent supposer qu’une surprise attend les abonnés de la plateforme de streaming.

Le lendemain, un utilisateur de Twitter, nommé Karz, a posté ce qui semble être une capture d’écran d’un autre compte officiel de Netflix. On y aperçoit un autre gif, dédié lui aussi aux sorties Netflix. Dessus, le nom d’un potentiel épisode de la série Black Mirror, Bandersnatch.

BEFORE YALL START ASKING THIS WAS ON A VERIFIED ACCOUNT AND THEN THEY DELETED IT BC NETFLIX PROB DIDNT WANT PPL TO KNOW BUT ANYWAYS

D’autres rumeurs avaient déjà circulé autour de l’épisode en question. Des habitants de la ville de Croydon, située en Angleterre, ont pu capturer en avril les images d’un tournage, pour lequel les devantures de plusieurs magasins avaient été modifiées.

Netflix are filming Black Mirror in Croydon ! They're building 1980s replicas of WH Smith, Wimpy, Pizza Hut and FADS. Who wants some Opal Fruits ?

Des bus avaient aussi subi un petit relooking, et des équipes de tournage de Netflix auraient été aperçues… ainsi que le nom Bandersnatch, sur de petites affiches.

The buses from the leaked set photos have references to previous Black Mirror episodes in the destination displays.

As well as, y'know, spooky Big Brother-esque eyes.

