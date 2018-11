Véritable serpent de mer, Shenmue III pourra compter sur un financement participatif à hauteur de 7 millions de dollars pour, enfin, voir le jour.

Dans un post publié sur Kickstarter, l’éditeur Ys Net a donné des nouvelles de Shenmue III ou, plutôt, communiqué sur les derniers chiffres de la campagne de financement participatif — terminée depuis plusieurs semaines. L’arlésienne a donc amassé 7 179 510 dollars et réuni très exactement 81 087 backers — une preuve que le public est toujours là.

Rappelons que l’inespéré Shenmue III est réapparu sur le devant de la scène lors de la conférence pré-E3 2015 de Sony, au moment où le créateur Yu Suzuki l’a annoncé sous un tonnerre d’applaudissements. S’en est suivie une levée de fonds qui a atteint son objectif initial — 2 millions de dollars — en 24 heures seulement.

Record sur Kickstarter

Le financement participatif de Shenmue III se découpe comme suit : 6 333 295 dollars récoltés en quelques semaines sur Kickstarter et 846 215 dollars obtenus sur plusieurs mois grâce à une campagne additionnelle Slacker Backer (directement depuis le site officiel). À ce jour, le troisième épisode de cette franchise née à la fin des années 90 reste le projet le plus financé sur Kickstarter, ce qui ne veut pas dire qu’il détient le record en matière de crowdfunding (coucou Star Citizen).

Shenmue III devrait normalement sortir le 27 août 2019 sur PlayStation 4 et PC — on a le droit d’y croire ou non. En attendant, une compilation remasterisée des deux opus d’origine est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Elle permet soit de découvrir la saga, soit de s’offrir une piqûre de rappel.

