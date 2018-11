Dans un message rassurant, Skybound a annoncé que les deux derniers épisodes du jeu vidéo The Walking Dead étaient en développement.

Les fans du jeu vidéo narratif The Walking Dead peuvent lâcher un « ouf » de soulagement. Dans un message publié le 19 novembre 2018, Skybound, qui a miraculeusement repris la licence, a annoncé que les deux derniers épisodes étaient désormais en développement. Mieux, certains ex-employés de Telltale Games travaillent déjà dessus.

C’est donc la fin d’un long chemin de croix pour l’ultime saison d’un jeu qui avait porté Telltale Games tout en haut de l’affiche. Doublée d’une lueur d’espoir après plusieurs semaines ponctuées de mauvaises nouvelles et d’incertitudes. « Bientôt, nous pourrons annoncer les dates de sortie des deux derniers épisodes », se prend même à rêver Skybound.

It's happening. Thanks to skybound, we're back in the old office today to finish out Clementine's story. #twdg #telltale https://t.co/NFBlNhikDm — James Windeler (@jameswindeler) November 19, 2018

The Walking Dead va avoir une (vraie) fin

« Cela a été un long travail logistique et une dure bataille légale pour arriver à un moment où nous pouvons retrousser nos manches et retourner au développement », explique Skybound, soulagé de pouvoir partager une telle information. Avec un peu de chance, les deux derniers épisodes seront disponibles plus tôt que prévu. James Windeler, scénariste victime des licenciements chez Telltale, s’est réjoui de pouvoir terminer l’histoire de Clementine.

En tout cas, la transition sera transparente pour celles et ceux qui auraient craqué pour toute la saison. Comprendre : il ne sera pas nécessaire de repayer malgré le changement d’éditeur. Par ailleurs, Skybound précise que les anciens chapitres, disparus de Steam à l’heure où nous écrivons ces lignes, devraient revenir « aussi vite que possible », sans plus de précision à ce sujet pour le moment.