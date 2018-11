Valve a annoncé discrètement qu'il n'y aura plus de version physique pour le Steam Link.

Le Steam Link ne sera plus. Dans un court message partagé le 19 novembre 2018, Valve a fait comprendre que son petit boîtier de streaming ne sera plus produit. Déjà en rupture de stock en Europe, il le sera très bientôt aussi aux États-Unis.

Valve a promis qu’il continuera à supporter la version physique du Steam Link (compatibilité, mises à jour), mais les efforts devraient davantage se concentrer sur l’application disponible sur le Google Play Store (smartphone et tablette) et certains téléviseurs (les Samsung, par exemple).

Un produit devenu désuet

Lancé en 2015, le Steam Link vient accaparer un port HDMI d’un téléviseur pour offrir l’accès au catalogue de jeux Steam (en 1080p et 60 fps). La magie fonctionne grâce au streaming à partir du moment où le boîtier est connecté au même réseau local que le PC servant d’hôte. Équipé de trois ports USB 2.0 et compatibles avec moult périphériques (claviers, souris, manettes, casques), le Steam Link demeure un excellent moyen de jouer dans son salon et de profiter d’un écran sans doute plus grand que celui relié à son PC.

Toutefois, le Steam Link est peut-être sorti à une époque où le streaming effrayait encore les utilisateurs. Et il a payé une concurrence de plus en plus vive, qu’elle soit interne (l’application Steam Link) ou externe (la Nvidia Shield autorise aussi du streaming de jeux, entre autres fonctionnalités bien plus avancées). Sans compter ses limites techniques : la résolution 1080p n’est plus plébiscitée à l’heure des téléviseurs UHD. D’ailleurs, l’application Steam Link peut monter jusqu’à la 4K avec un bon réseau.

