Nintendo a abordé le cas 64 Classic Mini. Visiblement, elle n'est pas dans les plans de la firme au plombier.

Au regard du succès retentissant de la NES Classic Mini et de la SNES Classic Mini, la logique aurait voulu que Nintendo rempile avec une 64 Classic Mini. Mais, dans un entretien accordé à Kotaku et publié le 16 novembre 2017, Reggie Fils-Aime, président de la branche américaine, a annoncé que le lancement de la console n’était pas du tout d’actualité.

« Il ne faut jamais dire jamais, mais je peux vous confirmer qu’elle n’est pas du tout dans nos plans », explique le ponte de chez Nintendo America. Dans l’interview, il indique que l’abonnement Nintendo Switch Online sera la plateforme à considérer pour jouer aux classiques du géant japonais. C’est déjà le cas aujourd’hui avec les jeux NES.

Pas de Nintendo 64 Classic

Il y a pourtant de la demande pour une Nintendo 64 Classic Mini. Après la NES Classic Mini en 2016 et la SNES Classic Mini en 2017, les fans s’attendaient à ce qu’elle soit disponible sous les sapins en 2018, aux côtés de la PlayStation Classic. Il y avait même eu le dépôt d’une marque il y a quelques mois.

Hélas, Reggie Fils-Aime met les points sur les « i » : « Nous avons été clairs dès le début avec les premiers produits Classic, qui furent des opportunités limitées et une manière de faire la transition entre la fin de la Wii U et le lancement de la Switch. C’était l’explication stratégique derrière la NES ».

On peut comprendre, entre les lignes, que Nintendo préfère désormais se concentrer sur les oldies disponibles dans le Nintendo Switch Online. Et se prendre, pourquoi pas, à rêver de la possibilité de (re)jouer à Super Mario 64 ou encore The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur la console hybride. Pour l’heure, nous en sommes encore loin.