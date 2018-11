Sony ne sera pas présent à l'E3 en 2019. Des observateurs spéculent déjà sur la tenue d'un événement à part par le géant japonais. Pour le lancement d'une nouvelle console à part, ou parce qu'il n'a rien à dire ?

Sony a confirmé qu’il n’y aurait pas de stand ni de conférence PlayStation à l’E3 de 2019 auprès du magazine américain Variety le 15 novembre 2018. C’est une énorme nouvelle dans le monde du jeu vidéo, au vu de la place prépondérante qu’occupe aujourd’hui la console PlayStation 4 (PS4) dans le monde, et de l’importance de cette immense convention annuelle. Ce sera la première fois en 24 ans, soit depuis la création de l’événement de Los Angeles, que Sony n’y est pas.

« L’industrie est en constante évolution, et Sony Interactive Entertainment n’a de cesse de chercher des manières d’engager sa communauté. Les fans de PlayStation sont chers à notre cœur, et nous voulons réussir à enchanter les joueurs en innovant et en pensant différemment », a souligné Sony dans un communiqué à Variety. « C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas participer à l’E3 en 2019 (…) Nous avons hâte de partager nos plans avec vous. »

Une PS5 en chemin ?

Le 2 octobre dernier, le géant japonais avait déjà annoncé qu’il n’organiserait pas d’événement PlayStation annuel car il n’avait rien à présenter de nouveau, notamment après les sorties des mastodontes God of War et Spider-Man. L’annonce du refus d’aller à l’E3 pourrait s’inscrire dans cette tendance à souhaite communiquer uniquement pour présenter des énormes produits.

Mais les rumeurs vont déjà bon train sur la possibilité de présentation d’une PlayStation 5, 5 ans après la sortie de la PS4. Sony, qui a récemment fêté ses 500 millions de consoles vendues, pourrait tenir un événement à part, soit avant, soit après l’E3 de juin 2019 pour présenter cette nouvelle console. Ce même 15 novembre, Sony en a profité pour annoncer que sa PS4 s’était vendue à 86,1 millions d’exemplaires en 5 ans, dans un billet de blog.

De leur côté, Nintendo et Microsoft (Xbox One) ont déjà annoncé qu’ils seront présents à l’E3 2019. Ces derniers ont tout à gagner de l’absence du leader Sony lors de cet événement très attendu. En revanche, le géant japonais a d’ores et déjà gagné une bataille : celle de la communication.