Les jeux Back to the Future et Tales of Monkey Island ne sont plus disponibles sur Steam. L'entreprise entame une procédure de fermeture depuis la fin du mois d'octobre.

Telltale Games continue d’agoniser. Les dirigeants de l’entreprise ont démarré une procédure de fermeture qui consiste à liquider tous leurs actifs, des biens physiques aux logiciels et aux codes sources. Gamerdaily a publié des documents relatifs à la procédure, le 14 novembre 2018. Parallèlement, les jeux Back to the Future et Tales of Monkey Island ne sont plus disponibles sur Steam.

Fin septembre, les dirigeants de Telltale Games avaient licencié sans préavis la quasi totalité de leurs effectifs. Les 25 employés qui devaient rester pour finaliser certains projets avaient également fait leurs cartons peu après. L’entreprise, désormais sans employés, a entamé une procédure de fermeture simplifiée depuis le 30 octobre.

Les anciens employés désormais dépourvus d’assurance

Au lieu de déclarer faillite, une société, Sherwood Partners, est chargé de vendre tous leur actifs et d’essayer de répondre aux demandes de tous les créanciers de Telltale. Si pour l’instant, seuls deux jeux ont quitté la plateforme, d’autres pourraient suivre avec la fermeture de l’entreprise. La série phare The Walking Dead devrait survivre, puisqu’un repreneur — le créateur des comics dont la série est inspirée — s’est engagé à finir les deux épisodes de l’ultime saison.

Quant aux ex-employés, l’assurance mandatée par l’État, à laquelle ils avaient accès depuis leur licenciement express, va arrêter de leur proposer une protection à partir du 30 novembre 2018. Seul point positif, une petite partie d’entre eux pourrait travailler sur les derniers épisodes de The Walking Dead.