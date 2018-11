Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Epic Games a profité de la dernière mise à jour de Fortnite pour introduire un nouveau mode de jeu temporaire. Il s'intitule Bataille Gourmande.

On dit toujours qu’il ne faut pas jouer avec la nourriture. Visiblement, Epic Games n’est pas d’accord avec ça, en témoigne le nouveau mode temporaire qui est venu garnir sa copieuse recette Fornite. Présenté dans la note du patch 6.30 déployé le 14 novembre 2018, il s’intitule Bataille Gourmande.

Dans une session de Bataille Gourmande, deux équipes de douze joueurs doivent protéger bec et ongles leur mascotte. Elle prend la forme d’un burger (Durrr Burger) ou d’une pizza (Pizza Pit) et se niche dans un restaurant sous forme de forteresse dont il faut bâtir les défenses pendant les premières minutes de cessez-le-feu. D’ailleurs, une nouvelle tourelle déployable, susceptible de surchauffer, a été introduite pour repousser les assaillants.

Fortnite en mode Burger Quiz

Bataille Gourmande prend la forme d’un mode PVP (joueurs contre joueurs) dont le cheminement sera toujours le même. Ainsi, pendant les cinq premières minutes de chaque match, un mur empêche les participants de se faire la guerre. Cette étape de calme avant la tempête permet aux deux équipes d’organiser la défense de leur QG en attendant le moment fatidique. En somme, Bataille Gourmande n’oublie pas la facette construction du gameplay de Fortnite.

Parmi les autres règles choisies par Epic Games, on notera que les joueurs ressuscitent au bout de sept secondes en conservant leur inventaire et que les objets et armes explosifs sont bannis des parties. Avec un tel mode, le studio propose finalement une expérience un peu plus classique, proche d’une capture de drapeau et qui s’éloigne des carcans du Battle Royale.

