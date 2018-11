Dans le 2e épisode du podcast Random, Numerama est parti à la rencontre de mineurs de cookies virtuels. Oui, oui.

Dans le deuxième épisode de Random, un podcast produit par Numerama et présenté par Perrine Signoret, nous allons vous parler de cookies virtuels. Plus précisément, ceux du jeu Cookie Clicker. Il se télécharge à cette adresse et vous pouvez ajouter également le flux XML à votre lecteur de podcast préféré.

Lancé en 2013 – et depuis largement copié et imité par d’autres studios de développement –, Cookie Clicker se joue en ligne. Le concept est assez simple au premier abord. Il s’agit de « miner » des cookies virtuels. Avec ces cookies, on peut ensuite acheter des objets ou des personnages, qui en minent à notre place.

Des milliers de fans de cookies sur Internet

Alors vu comme ça, ça semble très bateau. Pourtant, même cinq ans après sa sortie, Cookie Clicker continue de séduire une communauté nombreuse, et surtout, très active – dont certains membres travaillent chez Numerama. Nous sommes partis à la rencontre de l’un d’entre eux, dont le pseudonyme est AdmiralA.

On a aussi rencontré Julien Thiennot, alias Orteil, le créateur du jeu. Il nous a parlé des débuts, et des joueurs un peu accros qu’il croise depuis 5 ans.

Pour écouter cet épisode, ou le précédent, où l’on parlait avec des morts par email (ou presque), vous pouvez cliquer sur le lecteur directement dans l’article, ou vous rendre sur iTunes ou sur SoundCloud : le numéro 2 arrivera dès qu’il aura été récupéré par Apple. N’hésitez pas à vous abonner, pour découvrir les autres communautés qui peuplent Internet !