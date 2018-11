Difficile de s'y retrouver dans les séries et films proposés par Netflix, surtout pour trouver un contenu adapté aux plus jeunes enfants. Nous avons sélectionné pour vous des séries et films à regarder dès 3 ans.

Les catégories « enfants » et « famille » de Netflix ne font pas la différence entre un enfant de 3 et de 10 ans. Il est donc difficile de savoir quels séries et films sont adaptés aux plus jeunes enfants. Pour vous aider à choisir sereinement, la rédaction de Numerama a sélectionné plusieurs séries et film pour enfants, dès 3 ans.

Un épisode classique Netflix regroupe le plus souvent entre 3 et 5 épisodes d’une même série, car ceux-ci sont à l’origine très courts (ils durent entre 5 et 10 minutes). Deux tendances se dégagent de ces contenus pour enfants. Les héros de ces séries sont très souvent des animaux anthropomorphiques, c’est-à-dire des animaux qui agissent exactement comme les humains. Écrit ainsi, c’est effrayant, mais dans les séries, c’est mignon. Ensuite, de nombreuses séries sont adaptées de livres : vous pourrez donc retrouver les héros et héroïnes préférés de votre enfant, aussi sur papier.

Si vous cherchez des sélections plus adultes, vous pouvez consulter nos articles sur les nouveautés qui sont arrivées sur Netflix aux mois d’octobre et de novembre, mais aussi vous tenir au courant des contenus qui vont bientôt quitter le catalogue Netflix France en décembre.

Boris – série, 2 saisons

Série adaptée de livres pour enfants, cette série raconte les histoires d’un petit ourson très mignon.

Dora l’exploratrice – série, 2 saisons

« Chipeur, arrête de chiper ! » Le dessin-animé culte fait participer les spectateurs pour aider Dora. L’héroïne apprendra quelques mots d’anglais à son audience en compagnie de son sac à dos et de Babouche le singe. Seul point négatif, notez que ses épisodes de 25 minutes sont plutôt longs pour des enfants en bas âge.

Le village de Dany – série, 1 saison

Les histoires d’un petit tigre avec ses amis, dans un village habité par des animaux de différentes espèces.

Le petit Lama – série, 1 saison de 12 épisodes

Une série qui s’intéresse au quotidien d’un petit lama, et ses interactions avec sa famille et ses amis. C’est une des deux séries originales Netflix de notre sélection.

Le petit royaume de Ben et Holly – série, 1 saison

Ben et un elfe et Holly une fée, ils sont frère et sœur. Malgré la posture initiale un peu clichée (une fille en rose et un garçon en bleu), la série ne tombe pas trop dans les stéréotypes de genre, et c’est tant mieux.

Les aventures de Winnie l’Ourson – film

Grand classique de 1977, le film se divise en trois histoires : Winnie L’ourson et l’arbre à miel, Winnie l’ourson dans le vent, Winnie L’ourson et le tigre fou.

Le petit dinosaure et la vallée des merveilles – Film

Petit Pied, un apatosaure, doit rejoindre la grande vallée pour retrouver ses grands parents. Ils rencontrent plusieurs amis avec qui il va faire le chemin. Le film pourrait faire un peu peur aux très jeunes, mais reste culte. On le conseille plus pour les enfants de 5 à 6 ans minimum.

Peppa Pig – série, 3 saisons

Les aventures de Peppa, une cochonne, avec ses parents et son petit frère George. Les dessins assez simplistes risquent d’ennuyer les plus grands.

Petite Princesse – série, 2 saisons

Encore une série tirée de livres à succès. Les épisodes de 12 minutes racontent le quotidien d’une princesse plutôt capricieuse.

Pocoyo – série, 2 saisons

Pocoyo est un petit garçon qui joue avec ses peluches d’animaux et interagit avec la voix off. La série animée s’adapte bien aux plus jeunes avec son fond blanc, pour plus de simplicité.

Puffin Rock – série, 2 saisons

On suit les histoires de Oona et son petit frère Baba, deux oiseaux — plus exactement, des macareux –sur une île isolée. Puffin Rock est une série originale Netflix et est donc exclusive à la plateforme.

Simon Lapin – série, 1 saison

Adapté d’albums à succès, cette série s’attache au quotidien d’un lapin de 5 ans avec son petit frère, ses parents et ses amis.

Yakari – série,1 saison

Yakari, un enfant indien d’Amérique, peut parler aux animaux. Il résout les problèmes du village avec son cheval Petit-Tonnerre. Cette série adaptée d’une BD est idéale pour le passage à des séries plus compliqués que celles pensées pour les 3 ans.

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte