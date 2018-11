Le skin Fortnite « Recon Expert » n'est pas apparu dans le jeu depuis un an : il est le plus rare... et l'un des moins apprécié des joueurs à sa sortie.

Elle est surnommée « Recon Expert », et il s’agit du skin le plus rare sur Fortnite à ce jour. Le site FortnitIntel a repéré, le 12 novembre 2018, que cet avatar n’était jamais réapparu dans le magasin en ligne du jeu phénomène d’Epic Games, et ce depuis le 11 novembre 2017.

Les skins sont une partie intégrante du jeu de survie et de construction en ligne, adopté par plus de 78 millions de joueurs par mois. Les fans sont nombreux à dépenser beaucoup d’argent pour obtenir ces nouveautés cosmétiques — qui n’apportent aucun avantage dans le jeu, lui-même gratuit.

Des anciens skins pour se démarquer des nouveaux joueurs

Chaque jour, Epic Games met en ligne de nouveaux avatars que les fans peuvent acheter. Il peut s’agir de nouveautés, comme d’anciens skins populaires qui reviennent. L’un des plus apprécié des joueurs, Skull Trooper, est d’ailleurs revenu en fanfare pendant l’événement spécial d’Halloween de Fortnite. Cet ajout a ravi les joueurs qui n’avaient jamais eu l’occasion de l’acheter… mais a beaucoup déplu à certains anciens gamers, qui utilisent des vieux skins en jeu pour se démarquer des nouveaux, et montrer qu’ils « étaient là aux débuts du jeu ».

Epic Games a lancé le mode Battle Royale (1 joueur contre 99) en septembre 2017. Depuis, le nombre d’adeptes n’a de cesse de grossir : en novembre 2018, il y avait 8 millions de joueurs en simultané — un nombre colossal.

Un skin se vend généralement entre 800 v-bucks (8 euros) pour les plus simples, et 2 000 v-bucks (20 euros) pour les plus travaillés et les plus prisés. La fameuse Recon Expert, elle, a été mise en vente pour 1 200 v-bucks, soit environ 12 euros, le 11 novembre 2017. Il s’agit d’une femme noire avec un débardeur blanc et des médailles de l’armée. Elle est présentée comme spécialiste de « reconnaissance militaire ».

« Vous avez oublié le skin qui est encore plus ‘vieux’ que Skull Trooper : je vous présente Recon Expert », soulignait un membre de Reddit en juillet. Dans les commentaires, certains affirment, un peu amers, que l’avatar n’était pas « assez beau » pour qu’ils dépensent de l’argent à l’époque de sa sortie.

Un mois plus tôt, un autre youtubeur la faisait figurer dans son « top 5 des skins » qu’il « « regrette de n’avoir pas achetés ». Et il n’est pas le seul : très peu de joueurs avaient craqué, l’an dernier, pour ce skin, plutôt banal en termes de vêtements et accessoires… À la différence près qu’il s’agit d’une femme noire, qui est statistiquement légèrement moins souvent représentée dans les skins payants d’Epic Games, ce qui a été soulevé par certains joueurs et joueuses. Il y a toutefois une femme noire parmi les 8 skins par défaut proposés aux joueurs qui préfèrent ne pas payer pour des avantages cosmétiques.