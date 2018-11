L'UFC-Que Choisir a lancé en novembre un serious game sur les données personnelles, baptisé J'Accepte. Parviendrez-vous à protéger les vôtres ?

Vous vous souvenez de Datak, un jeu vidéo destiné à vous faire comprendre l’enjeu de la protection des données personnelles ? Il y a maintenant J’Accepte, un « serious game » concocté par l’UFC-Que Choisir, annoncé le 13 novembre 2018. Le but du jeu est similaire à Datak : vous êtes placés dans diverses situations et vous devez déterminer comment les résoudre, en mettant parfois en balance plusieurs problématiques.

Dans J’Accepte, vous incarnez Julien, un jeune homme en couple avec Sarah depuis cinq ans. Au cours du prochain mois, leur vie va connaître de gros chamboulements qui vont nécessiter de prendre de grandes décisions. Il sera question de déménagement dans la France d’outre-mer, de mariage précipité et de changement de poste. Ces changements auront un effet sur leurs données personnelles.

Adopter les bons comportements

Par exemple, lors de l’annonce du mariage : faut-il mettre une publication sur Facebook ou bien créer un site web de toutes pièces ? Et qu’en pense Sarah ? Faut-il privilégier son budget lors du choix du prestataire du mariage, même si ses conditions générales sont obscures et mal écrites, ou bien opter pour une société aux tarifs plus élevés mais dont les mentions ne laissent pas de place à l’approximation ?

Au fil de la partie, le jeu délivre des suggestions pour une meilleure hygiène informatique : par exemple, prendre le temps de régler les paramètres de confidentialité sur Facebook et de faire des listes séparées d’amis, en fonction du degré d’accessibilité que vous voulez leur donner. Le jeu contient plusieurs chapitres et des décisions auront des effets plus tard dans le jeu.

Au cours de la partie, vous serez confronté à divers défis, comme l’ouverture d’un compte en ligne, la fiabilité d’un site de commerce électronique, l’attitude à adopter sur les réseaux sociaux, le droit au retrait d’un contenu, le droit au déréférencement, la réception d’un courriel frauduleux, l’infection du PC par un rançongiciel ou encore l’usurpation d’identité numérique.