Pika Pika Pika Pikachuuuuuuu !

Avez-vous des souvenirs nostalgiques, de jeunesse, avec les pokémon ? Si oui, cette bande-annonce n’est probablement pas faite pour vous. Elle présente en effet le premier film live action, c’est-à-dire avec des acteurs réels, dans l’univers de Pokémon. Ici, il n’est pas question d’entraîner des créatures mignonnes pour les envoyer se battre, mais de suivre les aventures du Détective Pikachu. Pikachu parle (avec la voix de Ryan Reynolds), fait des blagues à son compagnon Tim (Justice Smith) et rencontre sur son passage d’autres Pokémon. Ces derniers sont tous des animaux un peu poilus, en image de synthèse, qui se baladent au beau milieu des humains.

Sortie prévue en 2019 de ce qui repoussera sans nul doute les limites du septième art. D’ignobles maquettes ont été publiées sur les réseaux sociaux.

We also get to share these from the early sneak peek into #DetectivePikachu… they look pretty good, right ? pic.twitter.com/Sflk6SBK6o

— The Nerds of Color (@TheNerdsofColor) November 12, 2018