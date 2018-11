Le personnage de Marvel va avoir une série à lui sur Disney+, la future plateforme de SVOD de la firme de Mickey. Date de sortie, synopsis, acteurs... Voici tout ce qu'il faut savoir.

Disney+ arrive, et il n’arrive pas seul. Le service de vidéo à la demande par abonnement que va lancer Disney à la fin 2019 aura de nombreux contenus exclusifs, en plus d’anciens films et séries pour nourrir son catalogue. Parmi les productions originales les plus attendues, il y en a deux sur Star Wars, et une sur Loki, anti-héros Marvel par excellence, que Disney a officialisée le 9 novembre dernier.

C’est Kevin Feige, président de Marvel Studios, qui supervisera les séries de l’univers Marvel pour Disney +. Voici tout ce que l’on sait sur la future production sur Loki.

Quoi ? Une série sur un anti-héros

Loki fait partie de la catégorie des « super vilains » de Marvel : il est le demi-frère de Thor, qui est également son pire ennemi. Dans les films de l’univers cinématique Marvel, Loki apparaît dans les trois Avengers ainsi que les trois Thor. Ce anti-héros est très apprécié des fans de par sa répartie cinglante et ses positions ambivalentes.

Casting ? Quels acteurs ?

L’acteur Tom Hiddleston a confirmé sur son compte Twitter officiel, le 9 novembre 2018, qu’il serait de la partie. Dans un tweet très énigmatique, il a simplement écrit : « Loki. Encore beaucoup d’histoires à raconter. Encore beaucoup de troubles à causer. Attendez-vous à encore beaucoup plus. »

Où ? Sur quelle plateforme ?

La série centrée sur Loki sera disponible sur Disney+, la plateforme de SVOD concurrente de Netflix que la multinationale de Mickey va lancer en 2019. Bob Iger, CEO de Disney, a annoncé que ce service devrait coûter moins cher qu’un abonnement à Netflix (dont le tarif basique est de 7,99 euros par mois).

Quand ? Quelle date de sortie ?

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la série sur Loki. Une chose est sûre : ce ne sera pas avant fin 2019, date de mise en ligne de Disney+. Elle sortira donc après Avengers 4, la très attendue suite d’Infinity War.

