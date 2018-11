Des joueurs de Battlefield 1 ont cessé le feu à 11 heures, en même temps que les deux minutes d'hommages national. Jusqu'à ce qu'un autre joueur viennent les bombarder en avion.

À l’occasion du centième anniversaire de l’armistice, ce dimanche 11 novembre 2018, des joueurs australiens de Battlefield 1 ont décidé d’instaurer un cessez-le-feu. À 11 heures, heure de Canberra, ils ont arrêté les combats, en même temps que les deux minutes d’hommage national. Mais la trêve n’a pas tenu la durée, après le bombardement d’un avion allemand.

Le clin d’œil a été relayé depuis Reddit par un employé de Dice, l’éditeur du jeu, sous forme d’une vidéo — impossible de l’intégrer ici, il est possible de la voir sur le réseau social.

"This is the 100 Year Anniversary of the End of WW1. On the 11th Hour we stopped fighting."

