Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Microsoft va agrémenter le catalogue de son abonnement Xbox Game Pass en ajoutant PUBG, toujours exclusif à la Xbox One sur le marché des consoles.

Durant sa conférence X018 organisée le 10 novembre 2018 à Mexico, Microsoft a annoncé plusieurs choses pour son Xbox Game Pass, abonnement mensuel qui permet d’accéder à une liste de jeux — à la Netflix. À commencer par l’arrivée de PUBG dans le catalogue dès le 12 novembre.

Ori and the Blind Forest, pour sa part, sera intégré en décembre, dans le sillage de Kingdom Two Crowns et Hellblade : Senua’s Sacrifice. Ori and the Will of the Wisps, sa suite, sera proposé aux abonnés dès le jour de sa sortie, prévue pour 2019. En tout, ce sont 16 jeux qui vont gonfler le Xbox Game Pass dans les semaines à venir.

Xbox Game Pass arrive sur mobile (ou presque)

Microsoft a également officialisé le lancement dès aujourd’hui d’une application mobile — iOS et Android — pour le Xbox Game Pass, ce qui ne veut pas dire que nous pourrons jouer à des jeux Xbox One sur son smartphone ou sa tablette. Il ne s’agit en réalité que d’un outil permettant de découvrir plus facilement des jeux et de lancer le processus de téléchargement et d’installation à distance (si les paramètres de votre console l’autorisent). Un simple moyen de gagner du temps en somme, en attendant que le Xbox Game Pass devienne plus universel (et fonctionne en streaming).

Pour terminer, la firme américaine lance une promotion : jusqu’au 3 janvier 2019, le premier mois d’abonnement ne vous coûtera qu’un euro (au lieu de 9,99 euros). Pour information, à l’instar de Netflix (qui offre le premier mois), l’abonnement est sans engagement.