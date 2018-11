Microsoft a annoncé que la compatibilité clavier/souris pour la Xbox One sera disponible la semaine prochaine. Fortnite sera l'un des premiers jeux à en bénéficier.

Durant sa conférence X018 inscrite dans le cadre de son Xbox FanFest, Microsoft a officialisé, le 10 novembre 2018, la disponibilité de la compatibilité clavier/souris sur Xbox One. Particulièrement attendue, la fonctionnalité sera proposée dès le 14 novembre aux joueurs Insiders. Le phénomène Fortnite sera l’un des premiers jeux à en bénéficier.

Se posera dès lors la question de l’équilibre au sein des sessions de jeu si elles mélangent celles et ceux qui font appel au combo clavier/souris et les autres. À cette interrogation, on répondra qu’il y a déjà le cross-play entre les plateformes Xbox One et PC.

Une fonctionnalité très attendue

Promise depuis des lustres, la compatibilité clavier/souris était devenue un serpent de mer. Elle restera à la discrétion des développeurs, qui choisiront de la proposer ou non dans leurs productions.

Pour l’heure, nous pouvons confirmer que ces jeux prendront en charge le combo clavier/souris (certains dès le mois de novembre) :

Fortnite

Warframe

Bomber Crew

Deep Rock Galactic

Strange Brigade

Vermintide 2

War Thunder

X-Morph Defense

Children of Morta

DayZ

Minion Master

Moonlighter

Vigor

Warface

Wargroove

Cette nouveauté sera l’occasion pour Microsoft de vendre toujours plus d’accessoires. Pour ce faire, la firme de Redmond s’est associée à Razer dans le but de concevoir une gamme de produits adaptés à la Xbox One. En plus d’avoir les touches exclusives à la console, ils intégreront des effets lumineux Xbox Dynamic Lighting, censés renforcer l’immersion. On en saura plus à ce sujet à l’occasion du CES 2019.