Le succès de Fortnite est phénoménal : le jeu aurait atteint le pic de 8,3 millions de joueurs et joueuses en simultané.

Le chiffre est presque trop énorme. Fortnite a 8,3 millions de joueurs et joueuses en simultané, toutes plateformes confondues, a annoncé un porte-parole du studio Epic Games Corée au site Inven le 8 novembre 2018. La statistique a été confirmée par Epic au site vg247, qui a « vérifié deux fois », précise-t-il.

Il faut dire que cette information est impressionnante, notamment parce que le jeu phénomène de construction et de survie avait 3,4 millions de joueurs simultanés en février dernier, soit il y a à peine neuf mois. C’est principalement le mode Battle Royale (99 joueurs qui s’affrontent) qui attire le plus d’utilisateurs.

Fortnite now has 8.3M peak players.

Steam, for comparison, has around 5M peak players across ALL games and 16M peak users in the client. https://t.co/c59p3qGujh

— Steam Spy (@Steam_Spy) November 8, 2018