Disney baptisera sa plateforme de SVOD « Disney+ ». Avec un gros catalogue de froid et des séries originales, celle-ci peut devenir un sérieux concurrent de Netflix. Elle est prévue pour fin 2019.

On avait pris l’habitude de la surnommer « Disneyflix », mais la future plateforme de vidéo à la demande par abonnement de Disney a désormais un nom officiel : il s’agira de Disney+. Ce service, qui viendra directement concurrencer Netflix, est prévu pour fin 2019, a annoncé le groupe lors de ses résultats au quatrième trimestre de 2018.

« Nous restons concentrés sur nos objectifs d’intégration réussie de l’acquisition de 21st Century Fox ainsi que le développement de nos services au consommateur, dont la plateforme de streaming Disney très attendue pour la fin de l’année prochaine », décrit la firme.

Cela fait plus d’un an que Disney prépare sa plateforme concurrente de Netflix, qui viendra compléter ses deux autres services, un dédié au sport (ESPN+) et un aux contenus adultes (Hulu, acquis avec 21st Century Fox). Le CEO de Disney, Bob Iger, a d’ailleurs déjà annoncé en août 2018 que le tarif de Disney+ sera inférieur aux abonnements Netflix. Cette nouvelle plateforme a pourtant vocation à attaquer le géant américain sur deux terrains cruciaux : les contenus de catalogue et les nouveautés exclusives.

La promesse d’un catalogue très attractif

Disney a un atout fondamental : il est propriétaire de nombreuses marques, dont Pixar et Marvel, ce qui lui permettra d’avoir des gros films attractifs pour recruter des nouveaux abonnés :

Les blockbusters Marvel actuels et futurs (Captain Marvel, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Doctor Strange 2, etc.),

Les Star Wars actuels et futurs,

Les films Pixar et Disney actuels et futurs (Toy Story 4, Frozen 2),

Les contenus de 21st Century Fox — rachetés pour 71,3 milliards de dollars — , soit Avatar, la saga X-Men, mais aussi des séries cultes comme les Simpson et Futurama.

En plus de ces blockbusters déjà existants, Disney a prévu de lancer des créations originales autour de ses héros :

