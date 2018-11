Maxime Claudel - il y a 34 minutes Pop culture

En ce 11 novembre 2018, nous commémorons le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18. Quels jeux vidéo ont le mieux mis le joueur au cœur de la boucherie ?

Dimanche 11 novembre 2018 : 100 ans auparavant, l’armistice de la guerre 14-18 était prononcé. C’est donc un anniversaire de paix que nous vivons aujourd’hui. Et au-delà des livres, déclarations et documentaires, l’horreur des 4 années de guerre a été le terrain de nombreux jeux vidéo, peignant cette époque sombre de notre Histoire.

Voici les titres qui, en 2018, touchent juste.

Battlefield 1 Battlefield 1 (PS4, Xbox One, PC)

La guerre des oubliés

Beau est le premier mot qui vient à l’esprit quand on joue à Battlefield 1. Même si DICE a pris quelques libertés créatives, le studio livre en effet un jeu au rendu graphique sidérant. Au cas où vous ne connaîtriez pas la licence phare d’Electronic Arts, il s’agit d’un FPS au gameplay exigeant. En termes de contenu, Battlefield 1, deux ans au compteur, ne manque de rien. On commence par se préparer à la guerre avec un mode solo avant de plonger arme au poings dans d’immenses batailles à plusieurs.

Et, contrairement à de nombreux jeux sur la période, c’est ici la guerre des oubliés qui est contée, dans une narration tout sauf glorificatrice de la violence, qui prend le joueur par surprise.

11-11: Memories Retold 11-11 : Memories Retold (PS4, Xbox One, PC)

La guerre sans tuer

Dernier né des jeux traitant de la Première Guerre mondiale, 11-11 : Memories Retold serait presque l’antithèse du jeu de guerre dans le sens où l’on n’y tue personne. Expérience très portée sur la narration, œuvre avant tout artistique, le jeu édité par Bandai Namco nous raconte l’histoire de deux personnages dont les destins vont se croiser au milieu des horreurs. Un titre singulier à bien des égards.

Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Switch, PC, iOS, Android)

La guerre en BD

Père spirituel de 11-11 : Memories Retold (ils partagent d’ailleurs le même créateur), Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre s’inscrit dans la même veine. Porté par le somptueux moteur graphique UbiArt Framework, il s’apparente à une véritable bande dessinée interactive au demeurant très bien documentée. En son sein se nichent plusieurs histoires riches en émotions et réunissant des héros de fortune. Un must, qui plus est disponible sur une multitude de plateformes.

Verdun Verdun (PC)

La guerre réaliste

Verdun, uniquement jouable sur PC, est certainement le jeu le plus réaliste de notre sélection. Les développeurs de Blackmill Games ont voulu retranscrire l’ambiance des tranchées jusque dans les moindres détails. Le résultat est une prise en main exigeante et complexe, à réserver à celles et ceux qui n’ont pas peur d’être écrasés par l’authenticité… et l’horreur des champs de bataille. Ne vous attendez donc pas à tuer vos adversaires avec une facilité déconcertante : il est non seulement nécessaire d’apprendre à manier l’arme, mais aussi d’ajuster sa visée.

Crédit photo de la une : Electronic Arts