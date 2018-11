Après la présentation des joueurs fin octobre, les propriétaires de l'équipe parisienne de l'Overwatch League ont dévoilé, son nom, son logo et ses couleurs. Paris Eternal est la deuxième équipe européenne, après celle lancée à Londres.

On connaissait les visages de la toute nouvelle équipe parisienne de l’Overwatch League, mais on ne connaissait pas encore ses couleurs ni son nom : c’est désormais chose faite. Au cours d’un événement organisé à Paris ce jeudi 8 novembre, les propriétaires du club ont dévoilé les maillots que porteront les personnages joués par les neuf recrues, ainsi que le logo et le nom du collectif.

Ici c’est… Paris Eternal

Overwatch League La Ligue Overwatch est le nom donné à la première division d’Overwatch, un jeu vidéo de tir à la première personne commercialisé depuis 2016 par Blizzard. Cette ligue oppose des équipes professionnelles venues de différents continents pour des matchs de sport électronique (esport), sur le modèle des rencontres sportives classiques.

L’équipe parisienne s’appelle donc… Paris Eternal. Un nom pompeux, mais qui se fond bien dans la grandiloquence de la dénomination que l’on voit dans l’Overwatch League, avec des Boston Uprising, Los Angeles Valiant, New York Excelsior, Shanghai Dragons ou encore Seoul Dynasty. Paris Baguette, qui a parfois été évoqué comme plaisanterie, n’a donc pas été retenu, pour des raisons assez évidentes.

Le nom de Paris Eternal ne devrait pas apparaître comme une totale surprise pour celui ou celle qui suit assidûment l’actualité d’Overwatch. En effet, son existence était mentionnée depuis plusieurs jours au sein de la communauté, de manière officieuse, en particulier lors de la BlizzCon. Plusieurs comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) avec ce nom ont été ouverts en conséquence.

Concernant les couleurs, celles-ci mêlent essentiellement du bleu et du bordeaux, avec quelques touches en blanc et or. Elles rappellent passablement le drapeau de Paris, qui utilise ces coloris. Quant au logo, il mêle le symbole de l’infini — qui fait écho à l’éternité figurant dans le nom du club — dans un corps stylisé d’un coq gaulois. Il n’est sans doute pas nécessaire d’expliciter ce dernier choix.

Contrairement à l’équipe londonienne, qui est exclusivement composée de joueurs sud-coréens, les membres de Paris Eternal sont entièrement européens. On compte d’ailleurs quatre Français dans le lot, dont trois figuraient dans l’équipe de France 2018. Le reste de l’effectif est constitué d’un Russe, d’un Islandais, d’un Britannique, d’un Finlandais et d’un Polonais.

La deuxième saison de la Ligue Overwatch commencera le 14 février 2019.

Europe, we heard you. This is Paris. This is your #OWL2019 team. pic.twitter.com/YvKCWqBM76 — Paris Eternal (@OverwatchParis) November 8, 2018

Crédit photo de la une : Paris Eternal