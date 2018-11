Maxime Claudel - il y a 58 minutes Pop culture

Bluehole a annoncé l'arrivée prochaine du Joker et d'Harley Quinn, deux méchants DC Comics, dans PUBG.

Le Joker et son célèbre bras droit Harley Quinn arrivent dans PUBG. Le studio PUBG Corp. a annoncé le cross-over avec DC Comics à l’occasion d’un tweet partagé le 5 novembre 2018. Il s’accompagne d’une bande-annonce montrant les deux méchants de l’univers Batman en action.

Néanmoins, PUBG Corp. n’a pas voulu en dire davantage sur la disponibilité et s’est contenté de conclure son court communiqué par un ‘Coming Soon’. En théorie, les deux personnages devraient rejoindre les skins que l’on peut récupérer dans la boutique moyennant quelques euros.

PUBG x Suicide Squad

Les plus observateurs remarqueront qu’il s’agit d’un partenariat avec Suicide Squad, ce qui veut dire que l’apparence du Joker et d’Harley Quinn est inspirée de celle vue dans le film réalisé par David Ayer. On retrouve les tatouages de Jared Leto et les couettes de Margot Robbie. Le choix paraît douteux étant donné que le blockbuster a profondément déçu les aficionados… Mais peut-être que le deal ouvrira la porte à d’autres vilains dans le futur.

On notera qu’Harley Quinn vient avec sa célèbre batte, une arme qui pourrait prochainement s’inviter sur le champ de bataille.

Ce mariage entre PUBG et DC Comics n’est pas sans rappeler l’événement temporaire de Fortnite qui permettait d’incarner Thanos, grand méchant de Marvel. À ceci près que le Joker et Harley Quinn devraient s’inscrire dans la durée — ce qui n’empêcherait pas les développeurs de leur offrir un mode exclusif pendant quelques semaines.

