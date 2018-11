Après des mois d'existence dans le jeu, le cube violet a explosé avec une superbe animation personnalisée pour chaque joueur. Et sonne la fin de l'événement d'Halloween Fortnite Cauchemars.

Il était la star du jeu depuis des mois : le mystérieux cube violet de Fortnite a fini par exploser, dimanche 4 novembre 2018, sonnant la fin de l’événement d’Halloween Fortnite Cauchemars. Le studio Epic Games a vu grand pour l’occasion : non seulement le cube (surnommé « Kevin » par la communauté) s’est désintégré, mais l’explosion a été accompagnée d’une animation personnalisée pour chaque joueur.

Dans plusieurs vidéos enregistrées par des gamers, on peut voir leur personnage propulsé dans les airs, dans une atmosphère quasi immaculée. Des petites « failles » volent autour de chaque avatar. L’angle de caméra du jeu passe alors en mode cinéma et chaque joueur observe une animation similaire : une faille en forme d’oiseau s’approche de son personnage. Celui-ci lève le doigt, et lorsqu’il l’effleure, il est propulsé dans la nouvelle map.

Une nouvelle zone au niveau du lac

Dans cette carte, le cube violet a définitivement disparu. Depuis le mois d’août dernier, il tenait les joueurs en haleine, d’abord en se baladant à travers la map, puis en fondant dans le lac, puis en produisant les monstres de Fortnitemares, l’événement d’Halloween.

Depuis ce 5 novembre, il y a désormais un « leak lake » à la place de l’ancien « loot lake » : une nouvelle étendue d’eau parsemée de petites îles, dont l’îlot central héberge des menhirs. Lorsque les joueurs s’y promènent, des petites étincelles multicolores s’envolent autour d’eux.

Sur Twitch, la plateforme de jeu vidéo en streaming, un million de spectateurs étaient réunis ce 4 novembre pour observer ce grand bouleversement à 19h tapantes dimanche. Ninja, le streamer le plus suivi, a notamment partagé en direct sa découverte de ces nouveaux changements.

The Cube Event pulled in over 1,000,000 Viewers on Twitch ! pic.twitter.com/Cb3B0f7ZT2 — Fortnite : Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) November 4, 2018

Fortnite a lancé sa sixième saison le 27 septembre dernier, avec son lot de nouveautés en rapport avec Halloween.