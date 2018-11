Trois films produits par Netflix vont être diffusés au cinéma avant d'être proposés aux abonnés de la plateforme. Cela pourrait lui ouvrir les portes des Oscars.

C’est une grande première pour Netflix. La plateforme de diffusion de films et séries va sortir trois de ses films en salles, avant même de les proposer à ses 137 et quelques millions d’abonnés en ligne, a révélé Reuters le 1er novembre.

Trois films produits par Netflix concernés

Les trois films concernés sont Roma (une oeuvre déjà adoubée par la critique et réalisée par Alfonso Cuaron, sacré meilleur réalisateur aux Oscars de 2014 pour Gravity), The Ballad of Busters Scruggs, des frères Coen, et Bird Box, dans lequel joue Sandra Bullock.

Le premier sera disponible dans des salles de cinéma de Los Angeles, New York et Mexico le 21 novembre, soit trois semaines avant sa diffusion sur Netflix et dans d’autres salles et d’autres pays. Pour les deux autres, l’écart sera plus réduit : une semaine seulement.

Si Netflix avait déjà projeté certains des films qu’elle produit dans quelques cinémas aux États-Unis, cela ne s’était fait qu’à une seule condition : que le jour de leur sortie sur grand écran coïncide avec leur publication sur la plateforme en ligne.

Cette condition avait été mal perçue par les cinémas, qui exigent détenir une exclusivité sur les films de 90 jours. De plus, tous n’avaient pas pu bénéficier des films produits par Netflix.

Netflix vise-t-il les Oscars ?

En acceptant de céder trois de ses œuvres originales aux salles de cinéma, la plateforme sait qu’elle fait un pas de plus vers les Oscars.

C’est un moyen pour elle de remporter, peut-être, quelques récompenses, mais aussi à l’avenir de s’assurer que des réalisateurs qui veulent participer aux Oscars acceptent de venir produire des contenus pour Netflix.

Début 2018, l’entreprise avait boycotté le Festival de Cannes, suite au durcissement de son règlement qui excluait ses films du concours, puisqu’ils n’étaient pas disponibles en salle.

Des réalisateurs militent pour que Netflix ne puisse pas se faire une place à la cérémonie des Oscars, à l’image de Steven Spielberg. Pour le moment, aucun film Netflix n’y a été nominé.