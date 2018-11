Les propriétaires de la Switch se préparent à l'arrivée de Super Smash Bros. Ultimate, qui devrait les occuper pendant de nombreux mois.

Le 1er novembre 2018, Nintendo a publié un dernier Direct consacré à Super Smash Bros. Ultimate, jeu de combat promis à se poser sous le pied de nombreux sapins dans quelques semaines. L’occasion de tout connaître de cette exclusivité Switch : il est donc temps de faire un point sur le casting, les modes de jeu et les contenus qui arriveront après le lancement.

Le casting Plein de combattants

Super Smash Bros. Ultimate parle pour lui : il est la version ultime d’une licence qui a déjà connu plusieurs épisodes. En ce sens, il réunira des dizaines et des dizaines de combattants pour un total de 74. Au démarrage, vous n’en aurez que 8 à disposition et il faudra donc débloquer les autres un à un grâce aux différents modes de jeu inclus dans la cartouche.

Le mode histoire Une aventure pleine de surprises

Nintendo a levé le voile sur le mode aventure de Super Smash Bros. Ultimate, sans trop en dire non plus pour ne pas gâcher la surprise. Il s’intitulera La Lueur du monde et demandera de récolter les esprits des combattants absorbés par un vilain. De toute évidence, c’est par lui que l’on devrait obtenir une bonne partie du casting.

Découvrez pourquoi les personnages se transforment en esprits au début de Super #SmashBros Ultimate ! pic.twitter.com/mYc10p3OLV — Nintendo France (@NintendoFrance) November 1, 2018

Les autres modes Une foule de modes

Du côté des modes de jeu, il y aura de quoi faire :

Combats normaux personnalisables à l’envi ;

Du smash avec des équipes de 3 à 5 héros ;

Des tournois à 32 participants ;

Des modes coopératifs ;

Des affrontements de masse ;

Des défis à remplir ;

Des entraînements pour se perfectionner.

Les modes en ligne de Super #SmashBros Ultimate ne sont plus divisés en "pour le fun" et "pour la gloire". La recherche de rivaux se base désormais sur vos règles préférées et votre puissance Smash, et le système donnera la priorité à des joueurs proches géographiquement. pic.twitter.com/3NYvLFkTEq — Nintendo France (@NintendoFrance) November 1, 2018

Au fur et à mesure de nos parties, on récupérera des Esprits à collectionner et à associer aux combattants pour améliorer leurs caractéristiques et/ou leur offrir des pouvoirs spéciaux en plus. Nintendo précise : « Les joueurs s’équipent d’un esprit comme s’il s’agissait d’un sort ou d’un accessoire dans un RPG. » On pourra les faire se combattre afin qu’ils évoluent et il sera également possible de les combiner. En bref, les possibilités semblent infinies et les Esprits devraient occuper les joueurs pendant de très, très longs mois.

Les amiibo Des nouveaux amiibo

Super Smash Bros. Ultimate sera une aubaine pour commercialiser une nouvelle collection d’amiibo. En voici le planning :

Inkling, Ridley et Wolf : le 7 décembre 2018, jour de la sortie ;

King K. Rool, Ice Climbers et la Plante Piranha : le 15 février 2019 ;

Marie, Pichu, Ken, Link enfant, Daisy : 2019.

L'après-lancement Il y aura des DLC (payants)

Nintendo a promis de soutenir Super Smash Bros. Ultimate jusqu’en février 2020. Ce qui veut dire qu’il y aura toute une ribambelle de DLC payants pour gonfler le contenu du jeu. Ils réuniront un personnage, un niveau et des musiques et pourront être achetés ensemble — via un Fighter Pass davantage rentable — ou séparément. Bien sûr, si vous optez pour le set complet, vous aurez droit à quelques bonus (des tenues supplémentaires pour votre avatar).

Obtenez plus d'infos sur les DLC payants de Super #SmashBros Ultimate et le pack Fighters Pass : https://t.co/OVvkZljrwK pic.twitter.com/FbtftVaeK4 — Nintendo France (@NintendoFrance) November 1, 2018

Ça sort quand ?

Super Smash Bros. Ultimate sera disponible le 7 décembre sur Nintendo Switch. Vous aurez le choix entre une version normale, une édition limitée ou un bundle avec une console redécorée pour l’occasion — ainsi qu’une manette Pro Controller collector. À noter que vous recevrez gratuitement le personnage Plante Piranha si vous achetez le jeu avant le 31 janvier 2019. Ce personnage intégrera le jeu en février.

