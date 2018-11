Maxime Claudel - il y a 30 minutes Pop culture

Sony profite d'Halloween pour publier une première vidéo du remake PS4 du jeu culte MediEvil.

Sony n’a pas choisi la date au hasard : le 31 octobre 2018, jour d’Halloween, la firme japonaise a publié sur son blog la bande-annonce de MediEvil. Il s’agit du remake PlayStation 4 d’un classique sorti en 1998 sur la toute première PlayStation. Cette madeleine de Proust sera disponible l’année prochaine.

MediEvil s’articule autour d’un chevalier squelette revenu d’entre les morts 100 ans après son décès. Sa quête de rédemption consiste à affronter l’armée de Lord Zarok, son ennemi juré, pour protéger le royaume de Gallowmere.

Un remake à la Crash Bandicoot

À en juger par les premières images, MediEvil s’est refait une santé en arrivant sur PlayStation 4, où il tournera en 4K sur la version Pro de la console. Le jeu vidéo subit finalement le même sort que les trilogies Crash Bandicoot et Spyro, revigorées visuellement par des studios respectueux de leur identité. Dans la vidéo, on peut d’ailleurs découvrir des comparaisons avant/après : elles soulignent le grand écart graphique bienvenu et suggèrent que l’esprit original devrait être conservé.

On devrait retrouver ce gameplay articulé autour de combats face à des monstres — épouvantails, zombies et loups-garous — et des énigmes à résoudre au sein d’environnements présentés comme « enchanteurs. » Dans ce remake développé par International Software Development et Other Ocean Interactive, ce bougre de Sir Fortesque n’a semble-t-il rien perdu de sa démarche, ridicule au possible, ni de son charme.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte