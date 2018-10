Plusieurs joueurs PC n'ont pas pu profiter de la bêta de Fallout 76. En cause ? Un bug qui supprimait et téléchargeait à nouveau les fichiers.

Privés de Red Dead Redemption 2, les joueurs PC croyaient pouvoir noyer leur chagrin dans la bêta de Fallout 76, lancée pour tout le monde le 30 octobre 2018 (après deux jours d’exclusivité sur Xbox One). Mais un gros bug a empêché plusieurs d’entre eux de se lancer dans l’aventure.

En cause, l’application Bethesda.net supprimait et téléchargeait à nouveau les fichiers de 50 Go dès que l’on cliquait sur un bouton, selon les différents tweets publiés par Bethesda dans la soirée du 30 octobre 2018. Très vite mis au courant du problème, l’éditeur s’est plié en quatre pour le résoudre dans les plus brefs délais.

The investigation to the issue with PC B.E.T.A. downloads is still ongoing. We appreciate your patience while we continue to look into it. https://t.co/RFpbtuVs5Q

Même si ce contretemps a privé des fans de quelques heures de plaisir, on ne jettera pas forcément la pierre à Bethesda pour autant. Après tout, les bêtas sont faites pour que les soucis techniques apparaissent et soient corrigés, le cas échéant, avant le lancement final. Une semaine auparavant, la firme avait d’ailleurs adressé une lettre dans laquelle elle indiquait : « Au regard de nos ambitions avec Fallout 76, nous allons ouvrir la porte à des problèmes spectaculaires que nous n’avons encore jamais rencontrés […]. Nous avons besoin de vous pour les trouver, et nous conseiller sur ce qu’il est important de corriger. »

On peut aussi affirmer que Bethesda paie son refus de passer par Steam et de privilégier sa propre plateforme de distribution, équivalente à Battle.net chez Blizzard. A priori, elle a encore besoin d’être peaufinée.

En guise de compensation, la bêta de Fallout 76 sera étendue de quelques heures le 1er novembre : au lieu de se terminer à minuit, on pourra en profiter jusqu’à 4 heure du matin le lendemain (heure française). Ce jour-là, elle débutera à 19h tandis que d’autres sessions seront organisées le samedi 3 novembre (de 22h à 2h du matin) et le dimanche 4 novembre (de 20h à 3h du matin).

It was great seeing you in the #Fallout76 B.E.T.A. this weekend !

Join us again on October 30 when the B.E.T.A. is available for Xbox One, PlayStation 4, and PC. pic.twitter.com/0YylSQc8Xl

— Fallout (@Fallout) October 28, 2018