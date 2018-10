Une vente aux enchères a permis de mettre la main sur un prototype de Wiimote pouvant se brancher au GameCube.

La semaine dernière, un collectionneur, sans doute fan de Nintendo, a fait l’acquisition d’un objet bien curieux, a rapporté Ars Technica le 28 octobre 2018. En effet, une vente aux enchères organisée sur Yahoo Auctions a permis à quelqu’un de s’offrir un prototype de Wiimote très particulier.

L’accessoire, normalement associé à la Wii, peut se brancher en filaire à une GameCube (ou au GameCube, comme vous voulez) via l’un des quatre ports manettes. Un développeur a appuyé sa légitimité en indiquant sur Twitter qu’il avait déjà vu cette Wiimote, à une époque où la Wii avait encore son nom de code Revolution.

Wow, it's the prototype Wii Remote & Nunchuk ! I remember seeing these back when it was still known as the Nintendo Revolution ! https://t.co/wsl6mFXvrc

— James at Sea II (@JamesPopStar) October 28, 2018