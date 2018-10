Le fabricant de figurines McFarlane lance une collection de figurines en partenariat avec Fortnite, disponibles à l'automne 2018.

Les joueurs de Fortnite pourront bientôt dépenser leur argent ailleurs que dans l’interface du jeu de survie et de construction. Le fabricant de jouets Todd McFarlane a annoncé dans un communiqué avoir passé un partenariat avec le studio Epic Games pour créer des figurines de collection adaptées du jeu, ce 25 octobre 2018.

« Avec une si grande bibliothèques [d’avatars différents, ndlr], il n’y a aucun doute que nous réussiront à proposer à la fois des skins classiques de Fortnite et des plus récents », a précisé l’entreprise dans son communiqué. Les 5 premières seront disponibles à l’automne 2018.

Hope you folks are as EXCITED about McFarlane Toys @FortniteGame Premium Action Figures as I am ! Each figure has over 22 moving parts and a BackBling, Weapon, AND Pickaxe ! !

For more info on where to buy click HERE : https://t.co/aa9dx1Hw4H #Fortnite #Mcfarlanetoys pic.twitter.com/O9gI4l4bKs

— Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) October 25, 2018