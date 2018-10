À l'occasion de l'événement Fortnite : Cauchemars, du 24 octobre au 26 novembre 2018, Epic Games va sortir un nouveau type de skin. Un cowboy-zombie, dont l'apparence évolue pendant la partie.

Le skin l’Implacable — une sorte de cowboy zombie — va accompagner la sortie de l’événement Fortnite : Cauchemars, ce mercredi 24 octobre.

Pour célébrer Halloween à sa façon, Epic Games organise un mois d’événement du 24 octobre au 26 novembre 2018. Comme à leur habitude, les développeurs ont prévu une myriade de goodies : des modifications sur la carte, une série de défis hebdomadaire, et bien sûr, des skins exclusifs. Parmi-eux, un se démarque, le skin l’Implacable.

Selon les dégâts que vous infligez et la durée de votre survie pendant une partie, le skin va évoluer en une des deux versions alternatives. C’est une première pour Fortnite, qui propose déjà des skins évolutifs hors partie, comme Calamité, Joker ou Lycan. Mais ceux-ci se débloquent par pallier en fonction de différents défis, et non pendant la partie.

Shut up and take my money

Les joueurs devront débourser 2000 VC pour s’offrir l’Implacable, soit environ 20 euros si leur porte-monnaie virtuel est vide. Disponible temporairement et unique, il devrait être populaire, à voir la réaction de streamers comme Yoshi de la structure Solary :

Un skin qui evolue pendant la Game ! ! ! @FortniteFR @FortniteGame YOU GUYS ARE GODS ! ! ! ! Plus que les skins d'arme et la TAKE ALL MY MONEY ! ! ! ! deja que vous en avez pris beaucoup ^_^ — Yoshi (@Sly_Yoshi) October 24, 2018

Si la somme paraît très élevée, Epic Games a prouvé que ses cosmétiques en jeu se vendait comme des petits pains, et que certains joueurs n’hésitait pas à ouvrir en grand leur porte-monnaie. D’ailleurs, les plus dépensiers pourront s’offrir la pioche Éclat obscur qui accompagne le skin, elle-aussi évolutive, pour 1200 V Bucks. Soit environ 30 euros le skin complet.

À noter qu’une touche de PVE a également été introduite dans le mode Battle Royale avec des zombies qui apparaissent sur la map, mais ils ont été désactivés après quelques minutes à cause de problèmes de maintenance.

We have disabled Fortnitemares in Battle Royale while we investigate issues with matchmaking. Watch for updates at https://t.co/3y0X6buriO — Fortnite (@FortniteGame) October 24, 2018