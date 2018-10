L'enseigne américain Target a diffusé les photos et prix des 6 premières boîtes de Lego Overwatch.

Six nouvelles boîtes de Lego Overwatch ont fuité sur le site des magasins Target, ce lundi 22 octobre, avant d’être retirées. Il faudra débourser entre 14,99 dollars et 89,99 dollars pour s’offrir ces nouveaux modèles. Voici les six.

Tracer contre Widowmaker, 129 pièces pour 14,99 dollars

La premier boîte reprend un combat entre Tracer et Widowmaker sur la carte Observatoire : Gibraltar.

Hanzo contre Genji, 197 pièces, pour 19,99 dollars

Ce 197 pièces reprend le combat fratricide entre Hanzo et Genji, sur la carte Hanamura, et comprend également un des gardes des lieux.

Dorado Showdown, 419 pièces, pour 29,99 dollars

Cette boîte reprend un combat sur la carte Dorado, autour du payload, entre Faucheur, McCree et Soldat : 76.

D.Va et Reinhardt, 455 pièces, pour 39,99 dollars

Les deux héros ne sont pas vraiment liés, mais ça aurait été dommage de ne pas mettre deux grosses armures de combat dans la même boîte.

Bastion, 602 pièces, pour 49,99 dollars

Le 11 octobre, Blizzard sortait en exclusivité sur son site de vente le premier Lego Overwatch, un 182 pièces de Bastion, équipé de son skin Crise des Ommiums. Et les stocks sont déjà épuisés. Le robot-mitrailleur revient une nouvelle fois accompagné de son oiseau Ganymède, cette fois dans son skin de base (et pour 25 dollars de plus).

Observatoire : Gibraltar, 730 pièces, pour 89,99 dollars

La boîte contient la bataille autour de la navette sur la carte Observatoire : Gibraltar. On retrouve Winston, Mercy, Pharah et à nouveau, Faucheur.

Blizzard et Lego n’ont toujours pas annoncé de date de sortie pour ces boîtes.