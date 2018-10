Marie Turcan - il y a 1 heure Pop culture

La comédie française Plan Cœur, produite et diffusée en exclusivité sur Netflix, sera mise en ligne le 7 décembre 2018.

Elle devait s’appeler Génération Q, elle s’intitule finalement Plan Cœur. La discrète nouvelle série française de Netflix vient d’être dévoilée dans un premier teaser publié sur la chaîne YouTube officielle de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) ainsi que sur Twitter.

On y voit les trois actrices principales de cette comédie en 8 épisodes de 30 minutes, Sabrina Ouazani, Joséphine Draï et Zita Hanrot, dans une parodie d’une des scènes cultes du film Love Actually. « En gros c’est une comédie romantique mais comme dans la vraie vie », prévient l’une des protagonistes.

La première saison sera mise en ligne sur Netflix le 7 décembre 2018, devenant officiellement la deuxième série française originale de la plateforme après Marseille, sortie en 2016.

Il faut qu'on parle : on a une nouvelle à t'annoncer. #PlanCoeur pic.twitter.com/6AIP26CKi7 — Netflix FR & BE (@NetflixFR) October 24, 2018

Par la réalisatrice du film Connasse

Plan Cœur est un mystère : Netflix a très peu communiqué au sujet de sa deuxième série française, portée par Noémie Saglio (Connasse) et Renaud Bertrand (Les Irréductibles). Tout juste sait qu’on qu’il s’agit de trois femmes dont une « éternelle célibataire, qui ne comprend toujours pas pourquoi elle n’arrive pas à trouver l’amour », décrit le communiqué de Netflix.

Le teaser met également en avant l’acteur Marc Ruchmann qui serait le « super beau gosse made in France » de cette comédie romantique. Le ton se veut léger et un peu provoc’ — mais on floutera quand même un dessin de pénis —.

La série devrait s’appeler Can’t Buy Me Love à l’étranger.

Netflix a actuellement plus d’une douzaine de séries, films et documentaires en cours de développement en France. Après l’échec de Marseille, la plateforme a pris son temps pour produire de nouveaux contenus, agrégeant les propositions de nombreux acteurs du marché audiovisuel français. La multinationale ouvrira un bureau à Paris l’an prochain.

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte