Cette fresque amateur collaborative ne vaut pas celle que les utilisateurs de Reddit avaient créée il y a quelques mois, mais elle a aussi son charme.

Tout le concept du site « Draw on this website » est résumé dans son nom : dessiner sur un site. Cette sorte de fresque collaborative repérée par The Verge permet à n’importe qui de venir prouver ses talents artistiques – ou pas.

Depuis son lancement, à priori le 23 octobre 2018, elle a déjà été bien remplie, malgré le fait que « l’encre » pour dessiner soit payante, à 99 centimes de dollars (soit 86 centimes d’euros) la recharge. Pour vous donner une petite idée de ce qu’on peut faire avec : nous avons réussi à dessiner le logo de Numerama, écrire le nom du média, celui de Vroom, notre rubrique dédiée aux voitures, déposer un cœur à côté d’un petit chat qui était vraiment bien dessiné. Nous avons ensuite tenté de noter le nom du YouTubeur Tibo in Shape… mais sommes arrivés à court d’encre, au niveau de la lettre S (tragique).

Contrairement à la superbe fresque collaborative qu’avaient créée des utilisateurs de Reddit il y a un an et demi, celle-ci est plutôt très simpliste : trois couleurs au choix seulement, et une technique dont l’esthétique n’est pas sans rappeler le logiciel « Paint ».

Un studio de développement habitué aux sites incongrus

Résultat : on y trouve surtout des dessins d’animaux, comme ce superbe corgi-sirène :

…et des bonhommes à qui des utilisateurs s’amusent à ajouter des pénis plus qu’il n’en faudrait.

Thinko, le studio de développement à l’origine de ce projet, a expliqué sur Twitter avoir d’abord proposé une encre noire gratuite, mais avoir été obligé de la retirer « pour un moment » après qu’elle a eu trop de succès, et que les choses ne soient devenues « trop incontrôlables ».

We’ve removed free ink for a moment because you dorks are going too wild. — Thinko (@thinkoco) October 22, 2018

Il a expliqué que tout l’argent récolté servirait… à développer d’autres sites idiots. Le studio semble être un habitué des sites de ce genre qui nous font perdre notre temps (et un peu notre argent, aussi). Il y a quelques jours seulement, c’est lui qui sortait une page où il fallait payer 99 centimes de dollars pour voir qui d’autre avait payé 99 centimes de dollars. Money is money.