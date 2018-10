Capcom commercialise une version collector de Devil May Cry 5 pouvant monter jusqu'à 8 000 dollars. On a connu plus cher.

Sur la boutique japonaise officielle de l’éditeur de jeux vidéo Capcom, on peut découvrir toute une ribambelle d’éditions collector pour Devil May Cry 5, attendu pour le 8 mars 2019. Mais c’est surtout l’une d’entre elles qui peut alerter le fan : l’Ultra Limited Edition, vendue entre 600 000 et 900 000 yens (entre 4 660 et 7 000 euros).

Pour ce prix qui n’est pas à la portée de toutes les bourses, on achète, en plus d’une copie PlayStation 4 ou Xbox One du jeu d’action, trois posters et… la réplique d’une veste en cuir. Il y en a trois différentes, une pour chaque héros du jeu. Sans manche, celle de V est la moins chère (4 660 euros) tandis que celle de Dante, visage de la franchise, monte à 7 000 euros.

Il y a déjà eu plus cher

Capcom a déjà fait le coup de la version ultra limitée avec un vêtement à porter. À l’époque du lancement de Resident Evil 6, les joueurs les plus fortunés pouvaient s’offrir la veste en cuir du personnage prénommé Leon moyennant 1 000 euros environ.

Toutefois, la firme japonaise n’a pas la palme de l’édition collector la plus chère, ni de la plus insolite. En 2015, Techland a osé une My Apocalypse Edition pour Dying Light. Unique et facturée plus de 300 000 euros ( !), elle permettait de devenir propriétaire d’une vraie maison, entre autres bonus (des leçons de la discipline Parkour, un voyage en Pologne pour visiter le studio…).

Quelques années auparavant, Deep Silver et Volition étaient allés encore plus loin avec une Super Dangerous Wad Wad Edition de Saints Row IV à un million de dollars ( ! !). Entre autres, elle réunissait : une Lamborghini Gallardo, une Toyota Prius, une opération de chirurgie esthétique, un voyage dans l’espace ou encore des séjours à Dubaï et à Washington. Si l’enseigne anglaise GAME a bel et bien listé l’unique édition dans ses rayons, nul ne saurait dire si elle a trouvé preneur. Mais les intéressés pouvaient bel et bien contacter Deep Silver pour en savoir plus.

