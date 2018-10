Dans le jeu narratif "You are Jeff Bezos", vous devez dépenser les 153 milliards de dollars du fondateur d'Amazon. L'objectif de son créateur, Kris Ligman, est de mettre en lumière à quel point cette fortune est démesurée.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait d’être un milliardaire ? Kris Ligman vous propose de se glisser dans la peau du plus riche d’entre eux : Jeff Bezos. Et vous ne devriez pas avoir trop de problème avec l’objectif de la simulation, qui est de « dépenser tout son putain de flouze ».

Hey I just published my new game, You Are Jeff Bezos. It is a game where you are Jeff Bezos and your only goal is to spend all his fucking money https://t.co/Y34tSDoJ4X pic.twitter.com/XtrRtjIc8h

— 🎃 Crypts Diggin’ 🎃 (@KrisLigman) October 19, 2018