Des joueurs très intenses avaient critiqué les graphismes de Spider-Man sur PS4 en comparant une bande-annonce de 2017. Le studio Insomniac aura le dernier mot au « Puddlegate » avec ce clin d'œil humoristique.

Vous pouvez désormais ajouter des flaques d’eau dans Spider-Man sur PS4… sous forme de petits stickers volontairement mal dessinés et ouvertement ridicules. Ils ont été mis en ligne par le studio Insomniac Games dans la nouvelle mise à jour du jeu, a rapporté Polygon ce 19 octobre, citant un tweet de Gil Doron, chef de l’expérience utilisateur du studio américain.

Vous ne comprenez rien à cette information ? C’est peut-être parce que vous n’avez pas suivi le « scandale des flaques d’eau » ou « PuddleGate » qui a indigné certains gamers très intenses — et fait rire beaucoup d’autres à l’été 2018.

We have a new patch today ! Not only do we have NG+, but we added a bunch of stuff in Photo Mode, including :

stickers

frames

rotation for stickers

shortcut to Photo Mode with the D-Pad…

…and I fixed this for you :) pic.twitter.com/SW7Jxrxab6

— Gil Doron (@GilFromUI) October 19, 2018