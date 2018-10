Maxime Claudel - il y a 39 minutes Pop culture

La simulation hyper populaire de dating entre papas homosexuels va sortir sur PlayStation 4, presque le même jour que Red Dead Redemption 2.

Le 26 octobre prochain, Red Dead Redemption 2 sortira partout dans le monde. Quatre jours plus tard, un autre phénomène sera disponible sur PlayStation 4 : Dream Daddy, dans une version intitulée Dadrector’s Cut, a révélé le PlayStation Blog le 17 octobre 2018. Très populaire sur Steam, le visual novel aura de quoi s’exprimer sur PS4, même si sa date de sortie n’est pas la mieux planifiée.

Développé par le studio indépendant Game Grumps, Dream Daddy prend la forme d’une simulation de dating qui met en scène des papas célibataires et homosexuels. Le jeu de drague 100 % gay a connu un beau petit succès lors de son lancement sur Steam en juillet 2017, notamment auprès des joueuses. L’espace d’une journée, il s’est mieux vendu que PUBG.

Une version avec quelques nouveautés

Vernon Shaw, co-créateur de Dream Daddy, est ravi d’annoncer sa sortie sur PlayStation 4, première (et seule ?) console à lui faire une place dans son catalogue. À cette occasion, le jeu accueillera quelques nouveautés, à savoir des quêtes additionnelles, un mini-jeu et la possibilité de refaire certaines activités annexes. Notez que tous ces ajouts seront proposés gratuitement à celles et ceux qui ont déjà acheté la version PC — via une simple mise à jour déployée à la fin du mois.

Dream Daddy, noté 72 % sur Metacritic, nous met dans la peau d’un père homosexuel célibataire. Après avoir déménagé dans la ville de Maple Bay, il se rend compte que tous ses voisins sont dans la même situation que lui. Au joueur ensuite de choisir avec quel papa il souhaite (re)faire sa vie en fonction de ses préférences, des dialogues et des moments partagés.

