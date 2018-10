Marie Turcan - il y a 1 heure Pop culture

L'acteur Sean Bean incarnera la première cible dans Hitman 2 : une référence très drôle à sa réputation « d'acteur qui meurt tout le temps ».

« Ils n’arrêtent pas d’essayer de me tuer », soupire Sean Bean dans la bande-annonce du jeu vidéo Hitman 2 sortie ce 17 octobre 2018. L’acteur star a accepté de participer au jeu vidéo qui sortira le 14 novembre, et d’une manière très drôle. Il incarnera Mark Faba, un ancien agent du MI5 reconverti en assassin, qui est la première cible que le joueur devra abattre.

Sean Bean est un acteur talentueux à la filmographie impressionnante. Mais c’est aussi un artiste devenu un mème sur internet depuis des années, à force d’enchaîner les films et les séries où son personnage est assassiné.

Parmi les plus célèbres, il y a son personnage dans Game of Thrones, Ned Stark, tué en plein milieu de la première saison* alors qu’il semblait en être le héros principal. Mais il y a aussi GoldenEye ou encore Le Seigneur des Anneaux où il subit un destin tragique… Sans compter Equilibrium (2002), The Island (2005), The Hitcher (2007) ou encore Black Death (2010).

Sean Bean sera la « première cible fugitive » de Hitman 2, disponible le 20 novembre 2018, une semaine après la sortie de Hitman 2. Les cibles fugitives sont des mises à jours gratuites du jeu qui proposent des contrats éphémères (10 jours maximum) que le joueur peut remplir en plus.

* La saison 1 de Game of Thrones ayant été diffusée en 2011, nous avons pris le parti de dévoiler cet élément de l’intrigue. Nous comptons sur vous pour vous en remettre.